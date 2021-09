Ecco dove sarà possibile provare la nuova Lynk & Co 01

Dopo le dichiarazioni a noi rilasciate del CEO Alain Visser in persona, Lynk & Co arriva in Italia, e precisamente a Milano, portando il SUV Lynk & Co 01. Per farsi conoscere, la nuova società del gruppo Geely ha organizzato il Lynk & Co On Tour, un’esperienza per far conoscere la vettura nelle città di Milano, Torino e Napoli e che, almeno nelle volontà dell’azienda, promette di essere qualcosa di totalmente “fuori dagli schemi”, diverso quindi dal classico test drive.

Qualche che sia l’esperienza, comunque, servirà a far conoscre, toccare, sperimentare la prima automobile “in streaming”, che va oltre la proprietà privata e che vuole essere 100% sostenibile, sia con la formula di affitto mensile e lo sharing, sia con i materiali sostenibili utilizzati per i rivestimenti interni, come i sedili rivestiti del tessuto italiano EcoNYL.

Il “mobile stage” del Lynk & Co On Tour

Abbiamo avuto modo di conoscere Lynk & Co anche per i suoi Club, veri e propri punti di ritrovo dove potersi rilassare, fare merenda, incontrare personalità legate al mondo del design e della musica.

Lo stesso concept ritorna in Lynk & Co On Tour, che per il suo giro delle tre metropoli italiane ha realizzato un “mobile stage”, realizzato con dei container riadattati che formano un’architettura molto particolare a metà tra un club, un motorhome, un palco e un playground.

La tappa milanese

Il Lynk & Co On Tour partirà a Milano, dove starà dal 5 al 13 settembre – proprio in occasione della Design Week – con un mobile stage a City Life, nello specifico in Via Demetrio Stratos nei pressi dell’opera Coloris di Pascale Marthine Tayou.

All’interno del mobile stage ci sarà il personale dedicato volto a raccontare ai visitatori tutte le funzionalità e i servizi di Lynk & Co, e per far provare la Lynk & Co 01, presente naturalmente sia con motore Full Hybrid sia con motore plug-in hybrid. Inoltre, all’interno del mobile stage ci sarà una selezione della Gear Collection, ovvero tutti quei marchi che, come quello guidato da Alain Visser, condividono valori comuni di comunità e creatività.

Per provare le vetture, è consigliato prenotarsi al numero verde 800 69 42 00, in modo da assicurarsi uno slot di prova. È comunque possibile presentarsi direttamente al mobile stage per verificare la disponibilità. Il padiglione di Lynk & Co sarà aperto e disponibile ai test drive dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 20.000 e dal venerdì alla domenica dalle 12.00 alle 22.00.

Nei prossimi giorni, comunque, saranno anche svelati giorni e orari delle tappe di Napoli e Torino.

