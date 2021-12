Tutti gli autovelox in Lombardia dal 13 al 19 dicembre 2021

Tutti autovelox in Lombardia nella mappa settimanale dei rilevatori mobili di velocità.

Ecco l’elenco completo degli autovelox in Lombardia nella settimana compresa tra lunedì 13 e domenica 19 dicembre 2021 nell’ambito delle operazioni di controllo della Polizia Stradale, che comunica puntualmente in maniera trasparente le località. Non sono previste postazioni per i giorni 14 e 16.

Attenzione comunque a seguire le regole del Codice della Strada ed a moderare la velocità. Sapevate che esiste anche un limite minimo di velocità? Per chi fosse interessato, qui i nostri consigli per i dispositivi legali anti autovelox da avere sempre in automobile.

Autovelox in Lombardia 13 – 19 Dicembre 2021

13/12/2021

Strada Provinciale SP 233 Varesina VA

15/12/2021

Autostrada A 9 – Lainate – Como – Chiasso VA

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS 236 Goitese MN

Strada Statale SS 36 del lago di Come e dello Spluga LC

Strada Provinciale SP 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

Strada Provinciale SP 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

Nuova Strada ANAS NSA 599 della Valle del Tresa VA

17/12/2021

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Statale SS 9 via Emilia MI

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi PV

18/12/2021

Strada Statale SS 38 dello Stelvio SO

Strada Statale SS 629 del Lago di Monate VA

Strada Statale SS 9 via Emilia MI

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi PV

19/12/2021

Strada Statale SS 9 via Emilia MI

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi PV

