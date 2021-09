Lexus e Salehe Bembury: l’esclusiva capsule collection d’abbigliamento

La nuova collezione esclusiva di felpa con cappuccio, t-shirt e cappello basata su abbigliamento sportivo Champion.

Lexus e Salehe Bembury: mossi dalla passione comune nello spingere i confini del design e della creatività, Lexus e il designer americano di calzature hanno svelato una collezione di indumenti Champion, leader nell’abbigliamento sportivo dal 1919. Per celebrare l’impegno di Lexus verso l’elettrificazione e l’innovazione della mobilità, la collaborazione riunisce due approcci di design distinti, ma sinergici. Bembury ha abbracciato la sfida Lexus verso l’elettrificazione della sua linea di veicoli attraverso la sua etica di design ispirata alla natura.

La collezione Lexus e Salehe Bembury comprende tre articoli unisex: una felpa con cappuccio, una T-shirt e un cappello. Le grafiche stesse sono state create fondendo elementi identificabili con le creazioni di Bembury, come il suo logo e la sua impronta digitale, con elementi caratteristici per Lexus. Come emblema di un approccio fresco e lungimirante, la collaborazione re-immagina l’iconico logo Lexus, traducendo il design umano-centrico Lexus in una collezione di abbigliamento.

Le forme ad arco su fronte e retro sono state utilizzate per legare insieme gli elementi di design, simboleggiando un percorso verso il futuro. Gli accenti che incorniciano la parola “electrified” sul retro sono stati raffigurati prendendo a modello i fanali posteriori del nuovo Lexus NX.

Lexus e Salehe Bembury hanno identificato in Champion Reverse Weave la migliore linea di abbigliamento per lo storytelling e hanno adottato un approccio consapevole nel realizzare dettagli capaci di amplificare la narrazione della collezione. Per esempio l’uso di inchiostro riflettente rappresenta l’idea di elettrificazione ed è usato sia sulla T-shirt che sulla felpa con cappuccio. Il tessuto è tinto di grigio scuro attraverso un processo di lavaggio a olio personalizzato, che gli conferisce un aspetto unico.

I colori sono ripresi da quelli utilizzati nelle verniciature di Lexus NX e l’inserimento di un’etichetta per il lavaggio rifinita a mano, sia in inglese che in giapponese, sull’orlo anteriore, lega tutti i marchi che lavorano al progetto. La particolarità principale nel cappello da baseball è rappresentata dall’utilizzo dell’impronta digitale di Salehe come grafica per la visiera. Inoltre, i loghi Salehe, Lexus e Champion ricamati lateralmente completano l’articolo che, attraverso una cinghia con fibbia in metallo, è regolabile per un fit perfetto.

Le creazioni di abbigliamento unisex sono disponibili nelle taglie da S a XL. Il progetto è uno sviluppo della partnership tra Lexus e Bembury, iniziata la con la realizzazione di un rendering degli interni del concept LZ-F Electrified come parte del Virtual Interiors Program.

