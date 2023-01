Ecco tutte le postazioni Autovelox in Lombardia nella settimana compresa tra lunedì 30 Gennaio e domenica 5 Febbraio 2023 quando saranno posizionati come sempre autovelox e Tutor sia sulle autostrade sia sulle strade statali e provinciali in tutta la regione.

Pubblichiamo quindi l’elenco completo di tutte le postazioni mobili nell’ambito delle operazioni di controllo effettuati grazie ai rilevatori di velocità della Polizia Stradale, che comunica puntualmente in maniera trasparente le località. Qui invece la mappa degli autovelox a Roma.

Per questa settimana non sono previste postazioni di controllo autovelox mercoledì 1 Febbraio.

Autovelox Lombardia 30 Gennaio – 5 Febbraio 2023

30/01/2023

Strada Provinciale SP / 342 Briantea BG

Strada Provinciale SP / 69 di Santa Caterina VA

Strada Comunale SC /Meda – Via Vignazzola MB

31/01/2023

Strada Statale SS / 38 dello Stelvio SO

Strada Provinciale SP / 342 Briantea BG

02/02/2023

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Autostrada A / 51 Tangenziale Est di Milano MI

Autostrada A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS / 629 del Lago di Monate VA

Strada Provinciale SP / 639 dei laghi di Pusiano e Garlate LC

Strada Provinciale SP / 91 della Val Calepio BG

03/02/2023

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

Strada Comunale SC /Via Catalani- Giussano MB

04/02/2023

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

Strada Provinciale SP / 525 DEL BREMBO BG

Strada Comunale SC /Via Monti- Seregno MB

05/02/2023

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

Strada Provinciale SP / 342 Briantea BG

Sistemi di misurazione della velocità

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti autovelox per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

