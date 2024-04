Attenzione agli autovelox in Lombardia nel ponte del 25 Aprile

Controlli della velocità in Lombardia dal 23 al 28 aprile 2024: ecco le strade e le autostrade dove saranno effettuati gli autovelox per garantire la sicurezza stradale.

Se avete già programmato il weekend lungo grazie al ponte del 25 Aprile, la Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale ha diffuso il calendario degli autovelox in Lombardia per la settimana dal 23 al 28 aprile 2024.

Automobilisti attenti: ecco le strade e le autostrade dove verranno effettuati i controlli della velocità per garantire la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti. Tra le principali arterie stradali lombarde sottoposte a monitoraggio troviamo l’Autostrada A04 Torino-Trieste, un corridoio vitale che collega l’ovest al nord-est dell’Italia attraversando il cuore industriale del Paese, inclusa Milano. L’Autostrada A07 Milano-Genova, un’altra importante via di trasporto, facilita il movimento tra il capoluogo lombardo e il porto di Genova, essenziale per il commercio. Altra strada di rilievo è l’Autostrada A9 Lainate-Chiasso, che serve come importante collegamento tra Italia e Svizzera. La Strada Statale SS 9 Via Emilia, storica via romana che attraversa longitudinalmente la pianura padana, è fondamentale per il collegamento locale e interregionale. Infine, la SS 36 del Lago di Como e dello Spluga e la SP 671 della Valle Seriana rappresentano importanti assi per il turismo e l’economia locale, collegando le comunità montane e lacustri con le principali città lombarde.

Martedì 23 aprile 2024

Autostrada A04 Torino-Trieste (MI) : tenete sotto controllo la velocità su questo tratto autostradale che collega due grandi città italiane.

: tenete sotto controllo la velocità su questo tratto autostradale che collega due grandi città italiane. Autostrada A07 Milano-Genova (PV) : un altro tratto importante dove sarà attivo l’autovelox, specialmente per chi si dirige verso il mare o ritorna in città.

: un altro tratto importante dove sarà attivo l’autovelox, specialmente per chi si dirige verso il mare o ritorna in città. Autostrada A9 Lainate-Chiasso (CO) : occhio alla velocità nel tratto che porta verso il confine svizzero.

: occhio alla velocità nel tratto che porta verso il confine svizzero. Strada Statale SS 9 Via Emilia (LO): attenzione anche sulla storica via Emilia, con controlli previsti nella provincia di Lodi.

Venerdì 26 aprile 2024

Strada Statale SS 36 del Lago di Como e dello Spluga (LC) : uno dei tratti più pittoreschi ma anche controllati di questa settimana.

: uno dei tratti più pittoreschi ma anche controllati di questa settimana. Strada Statale SS 9 Via Emilia (LO) : nuovamente sotto controllo la via Emilia a Lodi.

: nuovamente sotto controllo la via Emilia a Lodi. Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola (MB): non dimenticate di moderare la velocità anche nelle strade comunali.

Sabato 27 aprile 2024

Autostrada A07 Milano-Genova (PV) : ancora una volta, attenzione ai limiti di velocità sull’A07.

: ancora una volta, attenzione ai limiti di velocità sull’A07. Strada Statale SS 9 Via Emilia (LO) : ancora controlli sulla via Emilia.

: ancora controlli sulla via Emilia. Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana (BG): per chi si avventura nelle bellezze naturali della Valle Seriana, attenzione ai controlli.

Domenica 28 aprile 2024

Strada Statale SS 9 Via Emilia (LO): conclude la settimana di controlli, ancora una volta su questo tratto.

Gli automobilisti sono invitati a rispettare i limiti di velocità stabiliti, non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Verificate sempre il vostro itinerario e preparatevi a una guida più attenta nei tratti indicati.

Fonte: Polizia di Stato

