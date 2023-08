La Bentley Blower Jnr è la riproduzione in scala all’85% della Bentley più famosa del mondo, omologata per la circolazione stradale. E’ una riproduzione fedele della Team Car n. 2 da 4½ litri del 1929, oggi parte della Heritage Collection di Bentley, prodotta da The Little Car Company.

Realizzata a mano secondo gli stessi elevati standard che contraddistinguo tutte le vetture Bentley e impreziosita da splendidi dettagli ispirati all’originale Team car, la Blower Jnr è costruita attorno a un gruppo propulsore elettrico da 48 V con un motore da 15 kW (20 CV), che consente una velocità massima di 72 km/h nel Regno Unito e nell’UE (40 km/h negli Stati Uniti) e un’autonomia prevista di circa 104 chilometri, con due posti per due adulti che siedono uno dietro l’altro.

Bentley Blower Jnr: caratteristiche

Blower Jnr è una collaborazione tra The Little Car Company e la Heritage Collection di Bentley. L’originale Team Car del 1929 – assicurata per 25 milioni di sterline – è stata utilizzata da The Little Car Company per la progettazione della Blower Jnr, con dettagli ricreati in scala all’85%.

Il risultato è un’auto che misura 3,7 metri di lunghezza e 1,5 metri di larghezza. A differenza degli altri prodotti di The Little Car Company, la Blower Jnr è omologata e progettata per essere utilizzato su strada. Al di là dei numeri, la bellezza di Blower Jnr sta nel ricreare e riproporre i dettagli dell’auto originale.

Il telaio è in acciaio verniciato, a cui è fissata una specifica ripresa del telaio originale. Le molle a balestra e gli ammortizzatori a frizione ridimensionati e corretti per l’epoca garantiscono una guida confortevole, mentre i freni a disco Brembo all’anteriore e i tamburi al posteriore assicurano la giusta potenza di arresto. Il motore elettrico è montato sull’asse posteriore, mentre le batterie e l’elettronica di trasmissione sono installate in un alloggiamento nascosto.

La carrozzeria è realizzata in due sezioni e la struttura posteriore, invece di essere un telaio in frassino come nella vettura originale, è realizzata in fibra di carbonio ed è rivestita in tessuto impregnato, proprio come l’originale. Il cofano, con le sue molteplici feritoie di raffreddamento, è realizzato a mano in alluminio con tecniche tradizionali e fissato con splendide cinghie di cuoio con fibbie.

L’abitacolo per due persone ha una disposizione 1+1, con una posizione di guida centrale regolabile e il passeggero che viaggia dietro nel sedile posteriore. Nella parte posteriore dove era originariamente collocato il serbatoio del carburante ridimensionato si trova oggi un vano per una borsa da weekend opzionale, realizzata su misura.

Nella parte anteriore dell’auto, il sovralimentatore ospita ora la porta di ricarica che collega il caricabatterie di bordo a qualsiasi presa di tipo 1 o 2. È circondato dalla famosa griglia a rete Bentley, in un autentico alloggiamento del radiatore placcato in nichel.

A prima vista, il cruscotto sembra una replica in scala ridotta dell’originale, con l’alluminio tornito che costituisce il cruscotto stesso. La pompa di pressione del carburante è stata riutilizzata come selettore della modalità di guida, con la possibilità di scegliere tra Comfort (2 kW), Bentley (8 kW) o Sport per una potenza massima di 15 kW. La selezione di marcia avanti, folle e retromarcia avviene tramite

una leva che assomiglia al comando di avanzamento dell’accensione dell’originale Blower.

Gli altri interruttori per i fari e gli indicatori di direzione riprendono la forma e la materialità degli interruttori magnetici della Team Car, mentre l’indicatore di carica della batteria riprende l’amperometro originale. Un punto di ricarica USB è discretamente nascosto, mentre un display a doppia funzione che funge da schermo per il navigatore satellitare Garmin e da telecamera di retromarcia completa l’abitacolo.

Bentley Blower Jnr: The First Edition

I primi 99 esemplari della Blower Jnr saranno prodotti in una First Edition. Questi saranno caratterizzati dalla presenza di loghi First Edition sul cofano, sulle soglie delle portiere e sul cruscotto, oltre che da una targhetta “1 of 99” incisa e numerata. Tutti i modelli First Edition saranno rifiniti in colore verde Blower, con telaio e ruote verniciati in tinta, e una bandiera dell’Unione dipinta a mano su entrambi i lati della carrozzeria come l’originale, mentre i sedili e gli interni sono rivestiti in Lustrana Hide verde scuro utilizzato da Mulliner per la Blower Continuation Series.

Il pannello laterale e il radiatore riportano il numero di gara dell’epoca, mentre il volante è rifinito con una legatura a corda. L’inizio della produzione è previsto per il secondo trimestre del 2024, a partire dai 99 modelli First Edition.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.