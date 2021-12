I modelli esclusivi sono caratterizzati da particolari interni con ricami su misura, rivestimenti ed essenze esclusive.

Bentley Mulliner Bentayga Outdoor Pursuits è la nuova collezione che celebra le tradizionali attività all’aperto britanniche. Tre specifiche uniche sono state curate dalla divisione su misura interna di Bentley pensando ai grandi spazi aperti, con 11 auto in totale realizzate a mano a Crewe.

Questa collezione originale si ispira a tre delle attività outdoor britanniche più iconiche, tra cui la pesca a mosca, l’equitazione e il dog walking. Rappresentata in interni superbamente ispirati, che esprimono tecniche artigianali e dettagli su misura, la collezione Bentayga Outdoor Pursuits celebra iconiche attività all’aria aperta del Regno Unito.

Bentley Mulliner Bentayga Outdoor Pursuits: caratteristiche

Ogni Bentayga combina una serie di caratteristiche su misura tra cui un ricamo che richiama un bosco, cuciture incrociate, realizzate a mano che si fondono con le cuciture principali ed un’esclusiva sovrapposizione cromata sulla plancia del passeggero che descrive ogni tema esterno.

La nuova finitura in lana intrecciata all’interno delle portiere, le tasche posteriori dei sedili, le maniglie e gli ulteriori dettagli intorno al cruscotto aggiungono ulteriore profondità di trame e materiali naturali agli interni già leader della categoria. Il tessuto Tweed Sand Herringbone è stato selezionato per completare il design degli interni, con un’armonia di colori naturali con le pelli scelte per vestire questo abitacolo.

I colori della vernice Havana, Cumbrian Green e Magnetic sono stati scelti quali toni ideali per le specifiche esterne di questa vettura outdoor. Grazie alla stimata maestria artigianale di Bentley, questa collezione che si ispira alle attività all’aperto utilizza Liquid Amber: un’impiallacciatura a grana dritta, impreziosita da un intarsio in legno di bosso, per definire l’impiallacciatura di eucalipto scuro a coda di rondine del cruscotto e delle portiere.

Esempi di intarsi personalizzati offerti dalla Collezione Pursuits includono un motivo di un cavallo, una scena di pesca con la mosca, il foxhound inglese o semplicemente la sola parola “Mulliner”.

I cerchi in lega da 22″ a dieci razze della Bentayga sono stati abbinati alla vernice esterna e poi torniti con una finitura diamante e lucidati per creare la superficie finale.

Entrando nell’abitacolo, i passeggeri noteranno le luci led Bentley Welcome, le soglie d’ingresso illuminate e le superfici tattili in tweed. È stato commissionato un accessorio su misura a forma di Hunter Flask rilegato in pelle abbinata all’interno per quando si è lontani dall’auto.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.