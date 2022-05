Code dal benzinaio con la benzina a 0,11 euro al litro per errore

Un benzinaio negli USA ha sbagliato l'importo della benzina impostandolo a 0,41 dollari al gallone ovvero 0,11 euro al litro.

Chi non approfitterebbe di un pieno di benzina a 0,11 euro al litro? Fortunatamente per il benzinaio che aveva sbagliato ad impostare il prezzo, è stato un cliente ad avvisarlo dell’errore. E’ successo nientemeno a Chattanooga Tennesse, dove “il sole ti spacca in quattro”, come diceva Dan Peterson in una famosa pubblicità.

Sappiate che al momento il prezzo della benzina negli USA veleggia attorno ai 4,18 dollari al gallone, che facendo i dovuti calcoli sono poco più di un euro al litro. Cosa che da noi farebbe la felicità di tutti, ma che per loro è un valore oltraggiosamente alto.

Ecco che la possibilità di fare benzina a 0,41 dollari al gallone è stata presa come manna dal cielo da tutti gli automobilisti della zona che sono corsi al distributore Shell. L’errore è durato cinque lunghissime ore, ed è evidentemente stato causato da un errore di battitura del valore decimale che da 4,18 è diventato 0,41.

E così un automobilista che conosce il gestore, accortosi del conto decisamente basso, e quindi del prezzo sbagliato, lo ha chiamato. Prezzo corretto ristabilito, ma è tutto da vedere di quanto sarà l’ammanco…

