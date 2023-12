Le BMW in Italia sono le auto più danneggiate

Uno studio ha evidenziato le marche di auto con il maggior numero di danni in Italia. In cima alla lista si posiziona BMW, seguita da altre marche note. Questa tendenza non è unica all’Italia, ma è osservabile anche a livello globale. Al contrario, Lexus si distingue per il minor numero di incidenti stradali registrati nel nostro Paese.

La ricerca di carVertical, azienda specializzata nell’analisi di dati del settore automobilistico, basata sull’analisi dei danni degli ultimi 12 mesi, mostra che il 36,3% delle BMW esaminate in Italia ha subito danni. Marche come Porsche, Honda, Ford e MINI mostrano anche una frequente coinvolgimento in incidenti, suggerendo cautela nell’acquisto di questi veicoli.

Il posizionamento di BMW in cima alla lista può essere attribuito all’acquisto di modelli più vecchi ed economici da parte di conducenti giovani e inesperti. Secondo CarVertical, le compagnie di assicurazione pensano che gli automobilisti BMW tendono a correre maggiori rischi alla guida.

La ricerca ha anche sottolineato l’importanza per i proprietari di auto di verificare lo storico dei propri veicoli per eventuali danni nascosti. L’utilizzo di servizi online per l’analisi dello storico di un veicolo è cruciale per ridurre i rischi finanziari nell’acquisto.

In termini di incidenti minori, le Lexus sono risultate le meno danneggiate in Italia, seguite da Toyota, Opel, Alfa Romeo e Fiat. D’altra parte, le Volvo hanno registrato il maggior numero di segnalazioni di danni. Il caso della Volkswagen Passat è particolarmente notevole: un esemplare ha riportato 32 incidenti in un anno. Questo evidenzia come alcuni modelli possano essere particolarmente soggetti a incidenti.

Infine, l’analisi ha mostrato che Jaguar, Ford e Skoda in Italia hanno il valore medio di danni più elevato, suggerendo che anche piccoli urti possono avere un impatto significativo sui costi di riparazione.

