Dove saranno gli autovelox in Lombardia dal 18 al 24 Settembre

Anche questa settimana, forniamo le posizioni degli autovelox in Lombardia, con l’elenco completo dal 18 al 24 settembre 2023. Come sempre, gli autovelox e i Tutor saranno attivi sia sulle autostrade sia sulle strade statali e provinciali in tutta la regione della Lombardia, grazie ai controlli effettuati dalla Polizia di Stato.

Per garantire un efficace controllo della velocità e promuovere la sicurezza stradale, la Polizia Stradale offre l’opportunità di conoscere in anticipo la posizione esatta delle postazioni mobili degli autovelox in Lombardia. Grazie a questi dispositivi di rilevamento della velocità, le operazioni di controllo vengono condotte con precisione, e le località sono comunicate in anticipo.

Per coloro che viaggiano all’interno del capoluogo lombardo, è sempre possibile consultare la mappa dedicata agli autovelox a Milano per conoscere le posizioni esatte dei rilevatori di velocità fissi ma anche delle nuove norme dell’Area C. È importante ricordare l’importanza di una guida sicura e del rispetto dei limiti di velocità al fine di garantire la sicurezza stradale. Approfitta di questa opportunità per essere costantemente informato sulla presenza degli autovelox sulle strade della Lombardia.

Posizioni Autovelox Lombardia 18-24 Settembre 2023

18/09/2023

Autostrada A 04 Torino-Trieste MI

Strada Statale SS 36 del lago di Come e dello Spluga LC

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Strada Comunale SC Via Catalani- Giussano MB

19/09/2023

Autostrada A 04 Torino-Trieste MI

Strada Statale SS 707 RACCORDO GAZZADA-VARESE VA

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

20/09/2023

Autostrada A 04 Torino-Trieste MI

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Autostrada A 35 Bergamo – Nembro – Albino BS

Strada Provinciale SP 169 Carvico – Brivio BG

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

21/09/2023

Autostrada A 04 Torino-Trieste MI

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Strada Comunale SC Via Monti- Seregno MB

22/09/2023

Autostrada A 04 Torino-Trieste MI

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Autostrada A 22 Brennero-Modena MN

Autostrada A 35 Bergamo – Nembro – Albino BS

Strada Statale SS 629 del Lago di Monate VA

Strada Statale SS 671 della Valle Seriana BG

Strada Provinciale SP 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola MB

23/09/2023

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana BG

24/09/2023

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

I limiti di velocità in Italia

Per garantire la sicurezza stradale e proteggere la vita di coloro che si trovano sulla strada, è di vitale importanza rispettare i limiti di velocità. Questi limiti vengono stabiliti tenendo conto di vari fattori, come la configurazione della strada, le condizioni del traffico e la presenza di pedoni o ciclisti.

Il rispetto di questi limiti riduce significativamente il rischio di incidenti stradali, fornendo ai conducenti un maggiore controllo sui loro veicoli e la possibilità di reagire prontamente a situazioni inaspettate. L’eccesso di velocità è una delle principali cause di incidenti mortali poiché aumenta la distanza di frenata e riduce il tempo di reazione del conducente. Pertanto, è responsabilità di ogni guidatore rispettare rigorosamente i limiti di velocità, contribuendo così a promuovere una cultura della sicurezza stradale e a proteggere la vita e l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

Vediamo i limiti in Italia:

– sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.

– sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo

– sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le multe in sintesi (dall’art. 142 del codice della strada)

– fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

– oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente

– oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 2.174 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

– chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

