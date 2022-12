In occasione del Motor Show di Essen 2022, BMW ha svelato la nuova BMW M2 con M Performance Parts. Oltre all’aspetto esteriore affilato, le opzioni di personalizzazione sviluppate appositamente per la nuova BMW M2 ottimizzano anche le impressionanti caratteristiche di guida della vettura sportiva ad alte prestazioni.

BMW M2 con M Performance Parts: prestazioni migliorate, il video

Le straordinarie componenti aggiuntive per il frontale, il posteriore e le fiancate del modello compatto a due porte sono realizzate in resina rinforzata con fibra di carbonio, sigillata con un rivestimento trasparente che rivela la tipica struttura a fibre del materiale. Componenti esterni come l’attacco anteriore M Performance Carbon, gli attacchi delle minigonne laterali M Performance Carbon, il diffusore posteriore M Performance Carbon o lo spoiler posteriore M Performance Carbon sottolineano i geni da corsa della nuova BMW M2, influendo positivamente sulle sue proprietà aerodinamiche.

I piloti più sportivi e ambiziosi apprezzeranno anche l’ampia gamma di BMW M Performance Parts nell’area di guida, del telaio e dell’abitacolo. Il sistema di silenziatori M Performance Titanium, ad esempio, non solo consente di risparmiare otto chilogrammi di peso rispetto alle componenti standard, ma esalta anche il suono del motore sei cilindri in linea da 338 kW/460 CV in modo ancora più intenso.

Nell’abitacolo, le finiture interne M Performance Carbon/Alcantara, il bracciolo M Performance in Alcantara e molte altre opzioni di alta qualità creano un’atmosfera da vera auto sportiva, mentre le ginocchiere M Performance in Alcantara garantiscono una presa sicura anche durante la guida sportiva. In questo modo potrete godere appieno dell’agilità e della dinamica in curva delle sospensioni M Performance su pista, o semplicemente godervi il piacere di guidare ispirato alle corse nella vita di tutti i giorni.

