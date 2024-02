La nuova BMW Serie 5 Touring 2024 presenta numerose innovazioni digitali, nuovi sistemi per la guida e, per la prima volta, la nuova versione completamente elettrica sotto forma di BMW i5 Touring.

La nuova BMW Serie 5 Touring è una sofisticata vettura tuttofare perfetta sia per la guida quotidiana che per i viaggi, che offre inoltre sportività, versatilità e tanto comfort. Proporzioni dinamicamente allungate e superfici dal design generoso caratterizzano gli esterni, rispetto al modello precedente, la nuova Serie 5 Touring 2024 è più lunga di 97 millimetri, più larga di 32 millimetri e più alta di 17 millimetri.

Il caratteristico frontale presenta una moderna interpretazione dei doppi fari e della griglia BMW. Due elementi a led quasi verticali fungono rispettivamente da indicatori di direzione e da luci diurne. La griglia BMW è dotata di illuminazione di contorno opzionale Iconic Glow. Nella vista laterale, la grafica piatta dei finestrini e il lungo spoiler sul tetto sottolineano il design sportivo ed elegante a due volumi.

La dotazione di serie della nuova vettura comprende cerchi in lega leggera da 18 e 19 pollici per i modelli completamente elettrici e ibridi plug-in. Come optional sono disponibili cerchi in lega fino a 21 pollici. Il carattere dinamico della nuova BMW Serie 5 Touring può essere ulteriormente personalizzato con le opzioni M Sport Package, M Sport Package Pro e M Carbon Exterior Package.

Il cuore dell’abitacolo è il BMW Curved Display. Il suo Information Display da 12,3 pollici e il Control Display con una diagonale di 14,9 pollici formano una rete di visualizzazione completamente digitale. L’ambiente moderno dell’abitacolo è arricchito dai nuovi sedili sportivi di serie e dalla BMW Interaction Bar opzionale. La nuova BMW Serie 5 Touring ha di serie interni completamente vegani. Le superfici dei sedili nella versione Veganza sono disponibili come optional, così come il tetto panoramico in vetro e l’impianto audio Bowers & Wilkins Surround Sound System con fino a 18 altoparlanti.

La nuova BMW Serie 5 Touring offre più spazio soprattutto nella parte posteriore. Indipendentemente dalla tecnologia di trazione, tutte le varianti della nuova BMW Serie 5 Touring hanno un volume del bagagliaio che può essere ampliato da 570 a 1.700 litri. Oltre all’azionamento automatico del portellone posteriore, è di serie anche lo sblocco a distanza dello schienale del sedile posteriore sdoppiato dal bagagliaio. I vani portaoggetti sotto il pavimento del vano di carico offrono spazio per la rete divisoria del vano bagagli, la copertura del vano bagagli e il cavo di ricarica per i modelli completamente elettrici e ibridi plug-in.

La BMW i5 Touring completamente elettrica in due varianti

La nuova BMW i5 Touring è disponibile in due versioni. Nella BMW i5 M60 xDrive Touring, due unità motrici altamente integrate sull’asse anteriore e posteriore formano insieme una trazione integrale elettrica con una potenza massima di 442 kW/601 CV. Con l’M Launch Control o l’M Sport Boost attivati, la coppia del sistema aumenta a 820 Nm. Il modello di punta accelera da fermo a 100 km/h in 3,9 secondi e la sua velocità massima è limitata elettronicamente a 230 km/h.

Il motore elettrico della BMW i5 eDrive40 Touring è posizionato sull’asse posteriore e genera una potenza massima di 250 kW/340 CV e una coppia massima di 430 Nm con funzione Sport Boost o Launch Control. La BMW i5 eDrive40 Touring accelera da zero a

100 km/h in 6,1 secondi. In entrambi i modelli, la batteria ad alta tensione situata nel sottoscocca fornisce un contenuto di energia utilizzabile di 81,2 kWh. Oltre agli efficienti motori elettrici, al recupero adattivo e alla tecnologia a pompa di calore per il riscaldamento e il raffreddamento dell’abitacolo, la trazione e la batteria ad alto voltaggio contribuiscono alla capacità di percorrere lunghe distanze della BMW i5 Touring. L’autonomia è di 445-506 chilometri per la BMW i5 M60 xDrive Touring e di 483-560 chilometri per la BMW i5 eDrive40

Touring.

La batteria può essere caricata a corrente alternata con una potenza fino a 11 kW come standard e fino a 22 kW come opzione. La batteria ad alta tensione può essere caricata in corrente continua con una potenza fino a 205 kW.

Nuovi motori diesel con tecnologia mild hybrid a 48 volt

Tutti i motori diesel disponibili per la nuova BMW Serie 5 Touring sono abbinati alla tecnologia mild hybrid a 48 volt e al cambio Steptronic a 8 rapporti. Il motore a quattro cilindri dei modelli BMW 520d Touring disponibili al lancio sul mercato e della BMW 520d xDrive Touring generano una potenza massima di 145 kW/197 CV e una coppia massima di 400 Nm. La gamma di motorizzazioni sarà integrata da un motore diesel a sei cilindri in linea nell’estate del 2024. Allo stesso tempo, seguiranno due varianti di modello con l’ultima generazione di trazione ibrida plug-in.

