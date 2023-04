La nuova BMW XM Label Red è dedicata a chi ama uno stile di vita estroverso e adora le alte prestazioni. La produzione inizierà nell’agosto 2023 ed è prevista anche un’edizione esclusiva del modello, limitata a 500 esemplari e caratterizzata da una verniciatura esterna in BMW Individual Frozen Carbon Black metallizzato.

BMW XM Label Red con sistema M Hybrid

Il sistema M Hybrid della BMW XM Label Red dimostra il potenziale dell’elettrificazione del sistema di trazione nei modelli ad alte prestazioni della BMW M. L’interazione tra il motore elettrico e il motore V8 assicura un’erogazione di potenza istantanea che poi continua a crescere e rimane costante fino ai regimi più elevati. Questa combinazione di motore a combustione e motore elettrico deriva dalla propulsione della nuova auto da corsa endurance BMW M Hybrid V8, che quest’anno ha debuttato con successo nella 24 Ore di Daytona e si appresta a partecipare a eventi come la 24 Ore di Le Mans nel 2024.

Con una potenza di sistema aumentata a 550 kW/748 CV, il nuovo modello top di gamma supera di 70 kW/95 CV la BMW XM standard. La coppia è aumentata di 200 Nm e ora raggiunge un picco di 1.000 Nm. La potenza viene scaricata a terra dal sistema di trazione integrale M xDrive. Tutto ciò, insieme ad una specifica tecnologia del telaio e a un controllo rapido e preciso della trasmissione, crea un’esperienza prestazionale unica, con livelli di dinamismo e agilità mai visti prima.

BMW XM Label Red con motore V8 e tecnologia M TwinPower Turbo

Nella BMW XM Label Red, il V8 contribuisce ancora di più alla potenza del sistema generata in sinergia con il motore elettrico. La potenza massima di 430 kW/585 CV si raggiunge a 5.600 giri/min. La coppia massima è di 750 Nm – un aumento di 100 Nm rispetto alla versione del motore della BMW XM standard – e rimane disponibile su un range di giri estremamente ampio, da 1.800 a 5.400 giri/min.

Con due flap a controllo elettronico e a regolazione constante, l’impianto di scarico sportivo della BMW XM Label Red accompagna l’erogazione di potenza del motore con una vivacità e un’energia normalmente non associate a un’unità a otto cilindri. Il motore ha quindi un suono molto distintivo, così come lo sono due coppie di doppi terminali di scarico, con i singoli tubi disposti uno sopra l’altro.

Come il motore V8, anche il motore elettrico del sistema M Hybrid adotta una tecnologia innovativa per offrire un notevole aumento della potenza di trazione. Il motore sincrono a eccitazione permanente è integrato nel cambio M Steptronic a otto velocità insieme alla sua elettronica di potenza e, nello stile dei motori elettrici, risponde a lievi movimenti dell’acceleratore con un’erogazione di potenza istantanea.

Il motore elettrico contribuisce fino a 145 kW/197 CV alla potenza massima del sistema della BMW XM Label Red e sviluppa una coppia nominale di 280 Nm. Uno stadio di pre-ingranaggio brevettato da BMW viene utilizzato per aumentare la coppia prodotta dal motore fino a un massimo effettivo di 450 Nm. In questo modo, il motore compatto è in grado di fornire un incremento di coppia che normalmente potrebbe essere ottenuto solo utilizzando un’unità molto più grande e pesante.

La BMW XM Label Red impiega solo 3,8 secondi per scattare da 0 a 100 km/h. La sua velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, ma sale a 290 km/h sulle auto con l’M Driver’s Package opzionale.

Il motore è alimentato da una batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio integrata nel pianale, frutto della tecnologia BMW eDrive di quinta generazione. La batteria agli ioni di litio fornisce un flusso costante di energia in un ampio intervallo di temperature, anche con stili di guida particolarmente sportivi. Ha una capacità di energia utilizzabile di 25,7 kWh. Grazie all’eccellente efficienza del motore elettrico e al sistema di gestione intelligente dell’energia, garantisce un’autonomia elettrica di 75-83 chilometri nel ciclo WLTP.

La BMW XM Label Red è quindi in grado di percorrere non solo tragitti in città, ma anche percorsi extraurbani senza emissioni e quasi senza rumore. La velocità massima raggiungibile in modalità puramente elettrica è di 140 km/h.

La Combined Charging Unit del sistema M Hybrid consente la ricarica a corrente alternata fino a 7,4 kW. Ciò significa che la batteria ad alto voltaggio può essere ricaricata da zero al 100% in 4,25 ore. La dotazione standard comprende il Flexible Fast Charger per l’uso con prese domestiche o industriali e il cavo di ricarica Professional. Questo cavo Mode 3 per la ricarica presso le stazioni di ricarica pubbliche può essere conservato in un’elegante ed esclusiva custodia e fissato nel bagagliaio grazie ad un moschettone ed una cintura di protezione.

BMW XM Label Red: design

Dal punto di vista stilistico e tecnico, la BMW XM Label Red è il primo modello dopo la leggendaria BMW M1 a essere concepito esclusivamente come auto ad alte prestazioni. Le proporzioni convergono in un design esterno estroverso e caratterizzato da ampie superfici, linee chiare e un look frontale tipico dei modelli BMW di lusso. A ciò si aggiungono elementi di design che sottolineano il carattere unico della BMW XM Label Red, un’auto focalizzata sulle massime prestazioni.

Le caratteristiche distintive della variante includono una fascia in Toronto Red metallizzato, disponibile anche in versione nera. L’uso del rosso si estende anche ai badge del modello e agli inserti dei cerchi. La BMW XM Label Red è equipaggiata di serie con cerchi in lega leggera da 21 pollici. I contorni della griglia a doppio rene BMW M e degli elementi del diffusore sono in nero lucido.

La gamma di tinte esterne disponibili per il nuovo modello comprende una tinta unita e otto varianti metallizzate. E’ possibile anche scegliere tra più di 50 vernici speciali BMW Individual, tra cui le nuove BMW Individual Urban Green, BMW Individual Petrol Mica metallizzato, BMW Individual Anglesey Green metallizzato e BMW Individual Sepia metallizzato.

La variante in edizione limitata della BMW XM Label Red – di cui verranno rilasciati solo 500 esemplari in tutto il mondo – è ancora più esclusiva ed espressiva . Il Toronto Red metallizzato del contorno del doppio rene BMW M e l’inserto del diffusore posteriore si combinano perfettamente con la verniciatura della carrozzeria in BMW Individual Frozen Carbon Black metallizzato. Il contrasto tra gli elementi di colore lucido e le superfici opache garantisce all’esterno della BMW XM Label Red un look estremamente coinvolgente.

BMW XM Label Red: interni

La combinazione di colori nero/rosso conferisce un aspetto accattivante e sportivo anche agli interni della BMW XM Label Red. Il caratteristico rivestimento del tetto tridimensionale e le finiture dei montanti della carrozzeria hanno superfici nere. Il rosso è utilizzato per conferire un ulteriore senso di esclusività alle sezioni superiori degli schienali e ai poggiatesta dei sedili del guidatore e del passeggero anteriore e dei sedili posteriori esterni.

A ciò si aggiungono le cuciture rosse a contrasto per le superfici nere dei sedili, del cruscotto, dei rivestimenti delle porte e della console centrale, e gli accenti rossi delle bocchette dell’aria. Tra le altre caratteristiche esclusive degli interni della BMW XM Label Red vi sono un badge “XM” rosso sotto il display e un rivestimento interno in fibra di carbonio satinata con accenti rossi e blu che richiama l’appartenenza della famiglia M.

I sedili multifunzione M, le protezioni nella zona delle ginocchia, i contenuti specifici M sul BMW Curved Display e sull’head-up display BMW di serie, la leva del cambio firmata M e un pannello di controllo specifico M sulla console centrale sono le caratteristiche principali di un abitacolo sportivo e pensato per offrire un’esperienza di performance ricca e coinvolgente a bordo.

Il pulsante M Hybrid consente di selezionare la modalità del sistema di trazione desiderata, mentre il pulsante Setup consente di accedere direttamente alla configurazione del gruppo propulsore, del telaio, dello sterzo, dell’impianto frenante e della trazione integrale M xDrive, oltre a consentire la regolazione del livello di recupero dell’energia. Il volante in pelle M presenta rifiniture in Black Chrome, oltre a pulsanti M e palette del cambio con inserti in carbonio e i simboli più e meno sono in rosso. Una particolarità esclusiva della BMW XM Label Red è il simbolo che identifica la modalità Boost sulla paletta del cambio di sinistra.

Una generosa sensazione di spazio, materiali di alta qualità e un design dirompente trasformano la parte posteriore della BMW XM Label Red in un’esclusiva M Lounge. Gli schienali riscaldati opzionali che si estendono fino ai lati dell’abitacolo e i cuscini in pelle Merino con cuciture rosse a contrasto e il badge “XM” offrono ai passeggeri lussuosi livelli di comfort.

L’illuminazione ambientale, il climatizzatore automatico a quattro zone, l’Harman Kardon Surround Sound System e il Travel & Comfort System sono tutti elementi di serie, mentre la lista degli optional comprende il Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System con amplificatore da 1.475 watt e quattro altoparlanti aggiuntivi nella zona del tetto. La BMW XM Label Red offre ai clienti un’ampia scelta di sistemi avanzati per la guida e il parcheggio automatizzati.

—–

