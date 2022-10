Ma c’è davvero qualcuno che vuole un pick up BMW XM?

BMW ha appena presentato la nuova XM che qualcuno ha deciso di raddoppiare l’offerta, con la versione pick-up BMW XM.

Un modello, la XM che vuole essere l’ammiraglia ad alte prestazioni del SUV full-size della casa bavarese. Si tratta di una degna sorella della BMW X7 LCI del 2023, nonché delle nuovissime i7 e Serie 7 limousine. Come degna rappresentante della famiglia, la XM porta in dote un propulsore ibrido plug-in da 644 CV, che salgono a ben 735 CV nella versione Label Red, forse solo stare sopra a Ferrari Purosangue, che di cavalli ne ha “solo” 715.

Un modello, l’XM che ha attirato l’attenzione di tutti, compresi artisti virtuali ed appassionati di automobili. Ecco allora la versione di X-Tomi Design, che appunto ha pensato ad un bel pick up. Un classico full-size heavy-duty, ovvero Double Cab, alla faccia della fu Mercedes-Benz Classe X o meglio, un più piccolo e agile XM Extended Cab. Un bel lavoro di grafica, che apprezziamo, ma che ci porta alla domanda fatale: c’è davvero qualcuno che vuole un pick-up BMW XM?

Pare che il settore sia un dominio di americani e giapponesi, tranne in Brasile dove i piccoli pick up Fiat hanno un modo tutto proprio di esistere. A quanto pare quando ci provano i tedeschi le cose non vanno come sperato. Il pasticcio di Mercedes-Benz Classe X, che era praticamente un Nissan Navara, è stato un flop durante i soli tre anni di commercializzazione. Un disastro tale che anche Volkswagen ha pensato bene di non esportare il proprio Amarok negli USA, anche se pare che ufficialmente il motivo sia riconducibile a questioni di tasse. E che dire infine del pick up Audi?

E quindi, il BMW XM pick up avrebbe senso di esistere? Quasi certamente no, ma questo non toglie che il rendering di X-Tomi lo renda un mezzo affascinante.

