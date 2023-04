Bonus revisione 2023: come funziona e come si richiede

Il ministero delle Infrastrutture e trasporti ha reso disponibile la piattaforma per richiedere il bonus revisione 2023, ufficialmente Bonus Veicoli Sicuri.

Si tratta del contributo statale dedicato a chi effettua la revisione dell’auto nel corso del 2023, ultimo anno di validità di un‘iniziativa nata nel 2021 con durata di tre anni.

Come richiedere il bonus revisione 2023

Per richiedere il bonus, bisogna accedere alla piattaforma del Ministero tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Per fare richiesta non serve allegare una ricevuta, ma bisogna compilare tutti i campi, fornendo i dati della patente, la targa del proprio veicolo e il giorno in cui si è effettuata la revisione.

Anche dopo aver compilato il form, è possibile controllare lo stato di avanzamento della pratica effettuando l’accesso alla piattaforma.

Bonus revisione 2023: a quanto ammonta

Il bonus revisione 2023 consiste nel contributo statale di 9,95 €, che compensa l’aumento dei costi della revisione in vigore dal 1 novembre 2021: in quell’anno, infatti, si è passati da 66,88 a 79,02 €. Il bonus, inoltre, è pari alla parte imponibile della cifra totale.

Il rimborso avviene direttamente sul conto corrente fornito dal richiedente, e vale per un solo veicolo e per una sola volta nei tre anni di validità del bonus. Ciò significa che se è già stato richiesto nel 2021 o 2022 non può essere richiesto nel 2023.

