La STL-1 di BorromeodeSilva è un simbolo dell’unione tra passato e futuro, tra tradizione americana e design italiano: il restomod della Ford Mustang Fastback del ’68 è un’opera d’arte su ruote che incarna l’idea di avventura e libertà.

La STL-1, ultimo capolavoro dello studio di design BorromeodeSilva, rappresenta una fusione eccezionale tra il patrimonio storico dell’iconica Mustang Fastback del ’68 e le più moderne innovazioni nel campo del restomod. Questo progetto, nato dall’ispirazione di Carlo Borromeo durante un viaggio indimenticabile attraverso gli Stati Uniti e lungo la straordinaria Panamericana, mira a celebrare la libertà di viaggiare, mantenendo vivi lo spirito avventuroso e la potenza che hanno sempre contraddistinto la famosa muscle car americana.

La sfida era ambiziosa: reinterpretare la Mustang, mantenendo intatta la sua essenza iconica, arricchendola con una vena di modernità e un tocco di italianità distintivo dello studio milanese. Il risultato è la STL-1, una versione all-terrain della Mustang che non ha eguali, caratterizzata da un design audace e da soluzioni tecniche all’avanguardia. La rimozione del tetto tradizionale a favore di una gabbia tubolare fatta a mano, insieme all’adozione del motore 5.0 Road Runner V8, rappresenta solo alcune delle innovazioni che definiscono questo veicolo unico nel suo genere.

Gli anni di studio e sviluppo si riflettono in ogni dettaglio della STL-1. Dal design interno ed esterno fino alle scelte meccaniche, ogni elemento è stato curato per enfatizzare il carattere distintivo del modello originale, introducendo al contempo finiture di alta qualità e tecnologie avanzate. La collaborazione con partner di primissimo livello in USA e Europa assicura che ogni aspetto della produzione rispetti gli elevati standard qualitativi previsti dallo studio BorromeodeSilva.

Il design dell’STL-1 mantiene l’autenticità della Mustang Fastback ’68, integrando però elementi moderni che migliorano le sue capacità e l’estetica come il nuovissimo cruscotto digitale, il volante sportivo e i nuovi sedili. La sospensione indipendente, i freni interni e il nuovo differenziale sono solo alcune delle modifiche meccaniche che elevano la performance di questa vettura, rendendola la perfetta espressione di una muscle car pronta per l’avventura.

Inoltre, gli aggressivi pneumatici all-terrain avvolgono un set di iconici cerchi Turbine. Le linee del modello originale sono rimaste per lo più intatte, ma si notano alcuni dettagli volti a migliorare l’aspetto e le capacità fuoristradistiche della STL-1, come il paraurti anteriore rielaborato, completo di un set di fendinebbia in stile rally, una notevole protezione del carter e un posteriore più sottile, allo scopo di ottenere alcuni centimetri in più di altezza da terra.

Il motore 5.0 Road Runner V8, con le sue modifiche, garantisce prestazioni elevate, mantenendo un legame con la tradizione Ford Mustang, ma con uno sguardo rivolto al futuro. Il motore è una variante ad alte prestazioni del 5.0L Coyote che fece il suo debutto nel 2012 sulla Ford Mustang Boss 302. Rispetto al tradizionale Coyote V8, il nuovo propulsore motore Road Runner è dotato di un albero motore in acciaio forgiato, pistoni in alluminio forgiato, testate cilindri con fori CNC e un collettore di aspirazione ad alto flusso ereditato dalla vettura da corsa 302R. Inoltre, il nuovo motore è stato dotato di un albero a camme rivisto con un profilo di scarico ad alta alzata. Rispetto alla GT standard, il moderno propulsore perde 14 Nm di coppia massima, ma allo stesso tempo fornisce più cavalli a uno stravagante regime di 7.400 giri/min. grazie alle caratteristiche del flusso d’aria.

Un veicolo che non è solo un omaggio a un’icona americana, ma anche una celebrazione del design italiano e dell’innovazione tecnologica. La STL-1 è la dimostrazione che è possibile rivisitare i classici in chiave moderna senza perdere l’essenza che li ha resi leggendari.

Fonte STL-1

Copyright Image: Sinergon LTD