Negli USA si sono accorti che le case automobiliste sono troppo dipendenti dalla Cina

Mentre l’Unione Europea dorme sonni profondi, negli USA qualcuno ha capito che il rapporto con la Cina può rappresentare un abbraccio potenzialmente mortale. Quattro legislatori statunitensi si recheranno infatti a Detroit per fare pressione sui CEO di Ford e General Motors affinché riducano la dipendenza di approvvigionamento dalla Cina, in particolare per quanto riguarda le batterie delle auto elettriche.

Come riporta Automotive News, i legislatori americani, membri di un comitato ristretto per la Cina della Camera dei Rappresentanti, sono preoccupati per la partnership tra Ford e CATL, ed in generale appunto sulla dipendenza delle aziende automobilistiche dalla Cina.

Dal canto suo l’amministrazione Biden ha espresso preoccupazione per il vantaggio della Cina nel settore delle batterie per veicoli elettrici. Sorprende solo che se ne siano accorti solo ora, dato che le aziende cinesi rappresentano più della metà del mercato delle batterie per veicoli elettrici e soddisfano fino al 90% della domanda di alcuni materiali per batterie. Una corsa che è partita lontano, addirittura negli anni ’80 quando al comando c’era Deng Xiaoping.

Ora nel mirino c’è l’accordo tra Ford e CATL, perchè secondo gli americani CATL sarebbe direttamente legata al Partito Comunista Cinese, ricevendo sussidi governativi che le permettono di praticare prezzi inferiori a quelli delle aziende statunitensi. Da che pulpito viene la predica, potremmo dire, visto che gli incentivi per le elettriche decisi da Biden hanno messo in un angolo i produttori europei.

Da una parte c’è lo stesso Biden che deve affrontare nel rafforzare i legami con la Cina, ma anche proteggere gli interessi dell’industria automobilistica statunitense e garantire la sicurezza e l’affidabilità delle catene di approvvigionamento nel settore delle batterie per veicoli elettrici. Dall’altra ci sono industriali come Elon Musk che dicono che USA e Cina inseparabili come gemelli siamesi.

Nel mezzo spicca il nulla cosmico della UE, che su questi argomenti glissa sempre, facendo solo gli interessi di Germania ed Olanda, aprendo le porte al mercato domestico alle case automobilistiche cinesi.

