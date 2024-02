Come funziona l’aumento gratuito del contatore a 6 kW

ARERA e GSE hanno prorogato al 31 dicembre 2025 l’aumento gratuito del contatore per agevolare la ricarica domestica. Ecco come richiederlo e in quale fascia oraria ricade

Se possiedi un’auto elettrica o hai intenzione di acquistarne una, sai bene che la ricarica domestica è una delle opzioni più comode ed economiche per alimentare la tua vettura, ma farlo con la potenza tipica da 3 kW si rivelerebbe insufficiente.

Va detto, però, che fino al 31 dicembre 2025, ARERA e GSE permettono di aumentare la potenza del contatore gratuitamente fino a 6 kW.

Come funziona l’aumento del contatore normalmente

La maggior parte delle utenze domestiche ha una potenza contrattuale di 3 kW, sufficiente per le normali esigenze domestiche. A livello teorico, è possibile ricaricare anche un veicolo: con 3 kW di potenza si ha una corrente di 8A o 10A, che permette di caricare non più di 25 kWh in 12 ore, e di non poter utilizzare altri elettrodomestici in contemporanea.

Per ridurre i tempi di ricarica, e soprattutto per non sovraccaricare l’utenza, la soluzione è quella di aumentare la potenza contrattuale del contatore a 4,5 kW o, ancora meglio, a 6 kW, che permettono di caricare circa 40-50 kWh in 5-6 ore, nonché di usare altri elettrodomestici senza rischiare che il contatore scatti.

Generalmente, l’aumento della potenza ha un costo il quale dipende dal distributore locale della rete elettrica, responsabile dell’installazione e della manutenzione del contatore, che applica una tariffa fissa per ogni kW di potenza aggiuntivo richiesta. Il costo varia da zona a zona, anche se sta tra i 70 e gli 80 €/kW, per una media di 230 € una tantum da pagare al distributore per passare da 3 a 6 kW, più un costo fisso annuale basato sulla tariffa che salirebbe a 90 € aggiuntivi all’anno.

L’aumento gratuito del contatore

Come visto, di solito aumentare la potenza del contatore ha dei costi non trascurabili. Tuttavia, esiste una soluzione che ti permette di aumentare la potenza del contatore a 6 kW gratuitamente fino al 31 dicembre 2025, ed è in vigore dal luglio 2021.

Si tratta di una sperimentazione avviata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che ha lo scopo di incentivare la diffusione delle auto elettriche e il loro utilizzo efficiente.

La sperimentazione prevede che i clienti domestici che possiedono un’auto elettrica o ibrida plug-in possano richiedere l’aumento gratuito della potenza del contatore fino a 6 kW nella fascia oraria F3 (dalle 23 alle 7 nei giorni feriali e tutto il giorno nei festivi). In questo modo, i clienti possono ricaricare l’auto elettrica in orari notturni o festivi, quando la domanda di energia elettrica è minore e i prezzi sono più bassi.

Inoltre, la sperimentazione prevede che i clienti possano beneficiare di una tariffa agevolata per la componente energia nella fascia F3, pari a 0,05 euro per kWh.

Per aderire alla sperimentazione, devi avere i seguenti requisiti:

Essere un cliente domestico residente con una potenza contrattuale inferiore o uguale a 6 kW;

Possedere un’auto elettrica o ibrida plug-in immatricolata in Italia;

Avere un contatore elettronico di ultima generazione (smart meter) o richiederne l’installazione al distributore;

Avere un contratto di fornitura di energia elettrica con un operatore che aderisce alla sperimentazione.

Per verificare se il tuo fornitore aderisce alla sperimentazione, puoi consultare l’elenco sul sito del GSE. Se il tuo fornitore non aderisce, puoi cambiare fornitore gratuitamente e scegliere quello che ti offre le migliori condizioni.

Come richiedere l’aumento gratuito del contatore

Per richiedere l’aumento gratuito della potenza del contatore a 6 kW nella fascia F3, devi compilare il modulo di adesione disponibile sul sito del GSE e inviarlo al tuo fornitore tramite email, fax o posta. Devi allegare anche una copia del libretto di circolazione dell’auto elettrica o ibrida plug-in.

Il fornitore provvederà a inoltrare la tua richiesta al distributore, che si occuperà di compiere le verifiche per il rispetto dei requisiti e, se positive, effettuerà l’aumento di potenza entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, intervenendo sul software del misuratore e aggiornando i dati SII. Il distributore ti invierà anche una comunicazione scritta per confermarti l’avvenuto aumento di potenza.

L’aumento gratuito della potenza del contatore a 6 kW nella fascia F3 ha una durata di 24 mesi dalla data di attivazione. Al termine dei 24 mesi, puoi scegliere se mantenere la potenza di 6 kW pagando i relativi costi fissi, oppure se tornare alla potenza precedente senza alcun costo aggiuntivo.

Copyright Image: Sinergon LTD