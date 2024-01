Tesla offre ricarica gratis fino al 6 Gennaio a chi non ha una Tesla

La promo per far conoscere la rete Tesla Supercharger a chi un’auto elettrica che non è Tesla. Qualche polemica da parte dei proprietari di auto Tesla.



L’annuncio della ricarica gratis ai Tesla Supercharger arriva direttamente da Twitter, dove l’account Tesla Europe ha pubblicato la promo:

To celebrate the continued opening of our network to all EVs, non-Tesla EVs get their first Supercharging session for free until Jan 6, 2024.

Available in 18 countries (must use credit card on Tesla app) ⚡️

— Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) December 31, 2023