Come trasformare un bus in una casa: un’autobus della Motor Coach Industries è stato brillantemente convertito ed è diventato una casa. Nello specifico è un MCI E4500 del 2003 che ha iniziato la sua vita come un classico pullman che faceva servizio trasporto sulle lunghe distanze. Ora è diventato una vera a propria casa su ruote ed il suo bagagliaio è stato trasformato in una camera da letto.

Il miglior tipo di autobus da trasformare in una casa mobile è proprio un pullman. Per quelli di voi che non sono appassionati di autobus, MCI sta per Motor Coach Industries. La storia della MCI risale al 1933, quando fu fondata come Ford Garry Motor Body and Paint Works Limited in Canada. Gli autobus sono tutti costruiti da MCI, e chi ha mai viaggiato su un Greyhound, quasi sicuramente è salito a bordo di un MCI.

Ed è così che gli autobus della MCI divennero sinonimo di viaggi in pullman. La serie E di autobus è stata lanciata nel 1998. Mentre il modello E4500 in origine si chiamava Renaissance. MCI ha collaborato con la filiale di BMW North America Designworks per il design. L’autobus ha linee pulite, fari a proiettore, finestre a filo e una caratteristica scala a chiocciola. I modelli successivi avrebbero avuto il controllo della trazione.

Questo particolare E4500 è stato acquistato nel 2020 da David e Cara Williams. I Williams non hanno perso tempo a portarlo a casa, a smontarlo per trasformarlo in una casa accogliente. La coppia ha una pagina Instagram che copre l’intera costruzione dall’inizio alla fine nell’arco di soli sei mesi.

Come si vede dall’Instagram della famiglia Willians, l’autobus ha praticamente fatto il giro degli USA, con la sua livrea “Wanderer” sempre in bella mostra.

L’autobus è lungo 13 metri e monta un motore Cummins ISM da 10,8 litri. Il pullman è attualmente in vendita ad un prezzo di 125.000 dollari.

