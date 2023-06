Con Mercedes Vision One-Eleven, la C111 ritorna al futuro

Con Mercedes Vision One-Eleven, ritorna al futuro la bellissima C111 dalle linee affusolate come una supercar gull-winged moderna. E al posto del motore Wankel, la nuova Vision One-Eleven si addentra nel mondo delle prestazioni completamente elettriche, della guida autonoma e della realtà aumentata.

Il veicolo si basa su due potenti motori axial-flux di YASA e presenta un’interfaccia utente che fonde l’AR di prossima generazione con il digitale tradizionale. Una due posti promette di catturare l’attenzione di chiunque, sia in pista ad alta velocità sia quando è ferma al semaforo.

La Mercedes-Benz C111 originale è nata negli anni ’60, durante l’epoca del design delle linee affusolate. A differenza delle famose concept car dell’epoca, la C111 è stata creata come un banco di prova sperimentale per nuove tecnologie dell’epoca. In effetti, non si trattava di una singola vettura, ma di una serie di 16 esemplari, con cui la Mercedes ha sperimentato motori Wankel e turbodiesel e costruzione di carrozzerie in materiale polimerico. La vettura è diventata un’icona di Mercedes, grazie al suo design unico, all’aerodinamica estrema, alle tecnologie sperimentali all’avanguardia e alla distintiva livrea arancione e nera.

Design esterno proiettato al futuro

Con la nuova Vision One-Eleven, Mercedes utilizza la storia come spunto per uno sguardo al futuro. La nuovo concept car presenta una forma generale a cuneo simile all’originale, ma reinterpretata con elementi di design moderni. Le sue forme sinuose sembrano essere state plasmate da un flusso di metallo fuso, proprio come le vetture Vision Gran Turismo del 2013 e Vision EQ Silver Arrow del 2018. Ma questa volta, Mercedes sostituisce la vernice liqui-metal argento con un look arancione e nero ereditato dalla C111 originale, modernizzato con una tonalità di arancione più profonda e scintillante, che cambia a seconda della luce.

I parafanghi anteriori sporgenti e il cofano slanciato si congiungono in un lungo e ampio muso anteriore. Il fatto che la “griglia” sia in realtà un display digitale flessibile con grafiche pixelate 3D e luci digitali rotonde è un artefatto che fa un po’ rimpiangere la griglia più elegante, sottile dell’originale C111.

Un altro stile che ovviamente si distacca tra il ’69 e il ’23 e si evidenzia con la posizione bassissima della Vision One-Eleven, definita da un’estrema aerodinamica inferiore così pronunciata che sembra quasi un piedistallo che solleva la vettura da terra, soprattutto nella parte posteriore. La combinazione di un grande e alto diffusore posteriore e un’avantreno basso accentua le proporzioni a cuneo.

Altri elementi di design degni di nota includono le grandi portiere ad ali di gabbiano che si aprono per lasciare ingressi sufficientemente ampi, un display posteriore oblungo con luci pixelate che riprendono le forme della parte anteriore, e le grandi ruote scolpite.

La guida autonoma influenza il design degli interni

Mercedes utilizza la Vision One-Eleven per esplorare come la tecnologia di guida autonoma potrebbe influenzare il design degli interni di una coupé sportiva. In modalità corsa, gli schienali si alzano e lo schermo strumenti attira l’attenzione del conducente. In modalità lounge, i sedili si reclinano e si fondono con la struttura interna più ampia, fondendosi con i battitacco, il tunnel centrale e il vano bagagli in un’unica spaziosa lounge.

La scelta è di minimizzare il numero di pulsanti, con uno schema di colori bianco e arancione, senza dimenticare i sedili trapuntati luccicanti che sembrano provenire direttamente dall’epoca della C111 originale. Il tessuto a nido d’ape bianco è realizzato al 100% in poliestere riciclato, mentre la pelle arancione è stata lavorata in modo sostenibile, conciata utilizzando i residui delle bucce di caffè.

Per quanto riguarda la tecnologia, Mercedes si allontana dai touchscreen ad alta risoluzione a colori che sono di moda nel settore, preferendo un display pixelato retro-futuristico a 8-bit che si estende per tutta la larghezza del cruscotto. Mercedes vede i blocchi pixelati come un modo per evidenziare i dati chiave come la velocità attuale.

Chi cerca un’esperienza più moderna e digitalizzata devono solo indossare l’apposito visore AR Magic Leap 2, programmato appositamente, per immergersi in contenuti digitali ad alta definizione fusi in modo fluido con il mondo reale appena fuori dalle lenti. Mercedes lo considera come il passo successivo rispetto alle interfacce utente basate su schermo, offrendo una configurazione “zero-layer” di informazioni, tra cui moduli, icone 3D e mappe di navigazione.

Dove applicabile, questi elementi si fondono con il mondo esterno: ad esempio, le istruzioni digitali della mappa vengono proiettate sulla vista del guidatore le informazioni relative ai punti di interesse locali vengono visualizzate sui rispettivi punti nello spazio. Il sistema “cancella” anche gli ostacoli come i montanti anteriori e il cofano dell’auto, creando una vista del conducente più pulita e completa.

Tecnologia del motore elettrico del futuro

Come l’originale C111, la Vision One-Eleven è una sorta di laboratorio mobile per la tecnologia dei gruppi motopropulsori. Mercedes ha compiuto progressi significativi con la tecnologia delle batterie prototipo, e la One-Eleven guarda avanti con il suo avanzato pacco batterie derivato dal motorsport, che presenta celle cilindriche raffreddate a liquido con una nuova chimica F1.

Queste celle alimentano una coppia di motori axial-flux di YASA, azienda acquisita nel 2021, montati nella parte posteriore, che Mercedes quantifica semplicemente come “eccezionalmente potenti” e che intende produrre nello stabilimento di produzione Mercedes-Benz Berlin-Marienfelde.

Al momento non sappiamo se la Vision One-Eleven sarà davvero un laboratorio mobile come la C11, ma annuncia il lancio della collezione “Limited Edition 1 of 111” insieme alla concept car. Una selezione di articoli come borse ed accessori da viaggio, per ritornare al futuro.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.