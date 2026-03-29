- “La congiura degli innocenti” di Luca Dal Monte racconta i cinque anni della collaborazione tra la Brabham di Bernie Ecclestone e l’Alfa Romeo in Formula 1, fino alla decisione di Alfa Romeo di correre con una propria vettura.
- Il libro ricostruisce le dinamiche tra Carlo Chiti e Bernie Ecclestone e le vicende dei piloti coinvolti: Niki Lauda, Bruno Giacomelli, Carlos Pace, Carlos Reutemann, Hans-Joachim Stuck, John Watson e Vittorio Brambilla.
- Editore Nada, 432 pagine, copertina rigida, ISBN 978-8879117579. Luca Dal Monte è anche autore di Ferrari Rex, biografia di Enzo Ferrari tradotta in inglese e spagnolo.
“La congiura degli innocenti Dalla Brabham-Alfa Romeo all’Alfa-Alfa” di Luca Dal Monte è il libro che non era ancora stato scritto sui cinque anni della difficile collaborazione tra la Brabham di Bernie Ecclestone e un’Alfa Romeo divisa come forse non mai nella sua storia ultra-centenaria.
La congiura degli innocenti. Dalla Brabham-Alfa Romeo all’Alfa-Alfa
Cinque anni raccontati ne “La congiura degli innocenti” durante i quali la gloriosa Alfa Romeo torna al successo in Formula 1 grazie ad una vettura inglese e durante i quali, mai veramente paga della collaborazione con la squadra inglese, prende la decisione di entrare nella massima categoria dell’automobilismo sportivo con una propria vettura contro avversari interni ed esterni all’azienda.
È un periodo della della Formula 1 sul quale non si è mai fatta luce e sul quale indaga Dal Monte nel suo libro. Una storia intrigante e appassionante, che può essere letta come un romanzo, con continui colpi di scena, ribaltamenti di situazioni, tradimenti, vittorie e sconfitte sulle piste e nelle aule di tribunale, alleanze che vengono tessute alla luce del sole e che finiscono per essere disfatte in segreto, spesso nelle stanze di un potere forse non occulto, ma sicuramente politico.
“La congiura degli innocenti” propone una narrazione avvincente che esplora la complessità e le dinamiche del mondo della Formula 1, con particolare attenzione al periodo storico in cui l’Alfa Romeo era attivamente coinvolta nel campionato.
La storia mette in evidenza le personalità contrastanti di Carlo Chiti e Bernie Ecclestone, due figure chiave nello sport, mostrando come, nonostante le loro differenze, possiedano tratti simili. I piloti menzionati nel libro, come Niki Lauda, Bruno Giacomelli, Carlos Pace, Carlos Reutemann, Hans-Joachim Stuck, John Watson e Vittorio Brambilla, sono tutti personaggi storici che con il loro contributo hanno fatto grande la Formula 1.
Ognuno di loro rappresenta una fase diversa nella storia dell’Alfa Romeo nel motorsport, offrendo una prospettiva unica sulle varie strategie, successi e sfide affrontate dalla squadra.
E proprio figure come Lauda e Giacomelli, insieme a piloti come Pace, Reutemann, Stuck, Watson e Brambilla, ci fanno capure come le decisioni dei piloti e le loro abilità individuali abbiano influenzato il destino della squadra. La storia di Vittorio Brambilla, in particolare, rappresenta un interessante arco narrativo, dalla Brabham alla sua successiva carriera come collaudatore per l’Alfa Romeo.
Dettagli prodotto:
• Copertina rigida: 432 pagine
• Editore: Nada (16 ottobre 2019)
• Collana: Grandi corse su strada e rallies
• Lingua: Italiano
• ISBN-10: 8879117572
• ISBN-13: 978-8879117579
Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.
L’autore: Luca Dal Monte
Nato a Cremona nel 1963, FERRARI REX, la sua monumentale biografia di Enzo Ferrari, è stato tradotta in inglese per il mercato statunitense e in spagnolo per il mercato sudamericano.
Il libro ha ricevuto svariati riconoscimenti tra cui il Premio Selezione Bancarella Sport e la candidatura al “Motoring Book of the Year Award” organizzato dal Royal Automobile Club inglese. Dal Monte ha al suo attivo un romanzo intitolato “La Scuderia“.
Questo articolo contiene link di affiliazione: come Affiliati Amazon, acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.