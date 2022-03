Fermato in contromano, ubriaco, armato, senza patente su auto rubata.

Fortunatamente una sfilza di infrazioni così non si vedono tutti i giorni. Un sessantenne è stato fermato a Caltanisetta mentre viaggiava in contromano in un viale della città da un poliziotto che non era in servizio.

L’equipaggio della volante arrivata sul posto ha identificato il conducente constatando che si trovava in stato di ebbrezza, e che l’auto che stava guidando era stata rubata poco prima in un comune dell’ennese. Non solo, durante la perquisizione personale è stato sequestrato un coltello di genere vietato dalla legislazione italiana.

Oltre alla denuncia penale all’uomo sono state comminate diverse multe per violazione al codice della strada: guida sotto l’influenza dell’alcol, guida senza patente e per la circolazione contromano.

Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario che aveva presentato denuncia di furto d’auto presso la Stazione Carabinieri del luogo di residenza.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.