Ecco perchè le donne vivono più degli uomini

La scienza dice che le donne vivono mediamente più degli uomini grazie alla struttura del DNA mitocondriale femminile, più resistente al processo di invecchiamento. Inoltre, il sistema immunitario femminile confronti di patologie ed infezioni batteriche è potenziato dalla produzione di estrogeni in grado di inibire il gene responsabile delle infiammazioni dovute a microrganismi patogeni.

Ma c’è un fattore in più, ed è innegabile. Le donne sono più intelligenti degli uomini ed evitano di mettere se stesse in situazioni pericolose. Come quella che possiamo vedere nel video qui sotto, ad esempio. Tra l’altro fatte attenzione a che fine fa la scarpa dell’improvvisato stuntman…!

