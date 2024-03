Anche DR taglia il listino: ecco i nuovi prezzi di tutti i marchi

DR Automobiles taglia i prezzi su quasi tutti i suoi modell. Le riduzioni oscillano tra 2.000 e 3.100 euro, offrendo un vantaggio tangibile ai potenziali acquirenti.

Non c’è solo Tesla a tagliare il listino prezzi, perché nel mondo delle auto non elettriche è il gruppo DR Automobiles ad annunciare per primo una significativa riduzione dei prezzi su tutti i suoi modelli, ad eccezione dei pick-up. Questa mossa strategica coinvolge i quattro marchi del gruppo: EVO, DR, Sportequipe e ICH-X. Le riduzioni di prezzo oscillano tra 2.000 e 3.100 euro, offrendo un vantaggio tangibile ai potenziali acquirenti.

Ecco alcuni dei cambiamenti chiave nei prezzi dei modelli:

DR 5.0 : Il modello best seller del gruppo, la DR 5.0 , vede il suo prezzo scendere da 21.900 a 19.900 euro .

: Il modello best seller del gruppo, la , vede il suo prezzo scendere da . DR 6.0 : L’ammiraglia DR 6.0 ora parte da 25.900 euro , con una riduzione di 2.000 euro rispetto al listino precedente.

: L’ammiraglia ora parte da , con una riduzione di rispetto al listino precedente. EVO 5 : La crossover EVO 5 beneficia di una riduzione di prezzo di 2.600 euro , passando dagli attuali 17.300 euro rispetto ai 19.900 euro precedenti.

: La crossover beneficia di una riduzione di prezzo di , passando dagli rispetto ai precedenti. Sportequipe 6 e 7 : Entrambi i modelli centrali della linea Sportequipe , la 6 e la 7 , vedono una riduzione di 3.100 euro . La Sportequipe 6 scenda da 38.000 a 34.900 euro , mentre la Sportequipe 7 è ora venduta a partire da 36.900 euro rispetto ai 40.000 euro precedenti.

: Entrambi i modelli centrali della linea , la e la , vedono una riduzione di . La scenda da , mentre la è ora venduta a partire da rispetto ai precedenti. ICH-X K2: La fuoristrada ICH-X K2 avrà un prezzo di partenza di 51.500 euro, con una riduzione di 3.000 euro rispetto al listino precedente.

L’azienda italiana, che importa modelli prodotti in Cina da Chery, JAC e BAIC, ha spiegato che questa operazione di riduzione dei prezzi è una risposta alle attuali contingenze economiche.

In un comunicato stampa, il gruppo DR Automobiles ha infatti dichiarato di aver ottenuto un vantaggio competitivo nonostante il contesto socioeconomico avverso. Tuttavia, anziché sfruttare esclusivamente questo vantaggio, l’azienda ha scelto di trasformarlo in un’opportunità per i consumatori, riducendo ulteriormente i prezzi dei suoi modelli.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD