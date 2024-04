DS introduce nuove versioni ibride per i modelli DS 3 e DS 4, offrendo soluzioni performanti con consumi ridotti e modalità di guida elettrica.

DS amplia la propria gamma elettrificata in Italia introducendo nuove versioni ibride per i modelli DS 3 e DS 4. I nuovi modelli ibridi DS 3 e DS 4 sono equipaggiati con un innovativo sistema powertrain che combina un motore a benzina tre cilindri 1.2 turbobenzina da 136 CV e 230 Nm a un motore elettrico da 28 CV e 55 Nm, integrato nel cambio automatico e-DC6.

Questa configurazione è alimentata da una batteria da 0,9 kWh, che contribuisce a una riduzione dei consumi e delle emissioni di circa il 20% sul ciclo WLTP rispetto alle varianti Puretech 130. Un aspetto particolarmente interessante di queste motorizzazioni ibride è la capacità di operare in modalità puramente elettrica per oltre il 50% del tempo di guida in contesto urbano, senza necessità di ricarica esterna.

La DS 3 Hybrid e la DS 4 Hybrid offrono prestazioni nettamente migliorate rispetto ai modelli a benzina equivalenti. La DS 3 Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi, mentre la DS 4 Hybrid richiede 10,4 secondi per raggiungere la stessa velocità, battendo entrambe la versione Puretech 130 di 1,2 secondi.

Lancio e allestimenti

La DS 4 Hybrid segna il debutto di questa nuova offerta, disponibile per l’ordine nei due allestimenti Pallas ed Etoile, con prezzi di 37.000 e 41.800 euro rispettivamente.

Entrambe le versioni vantano cerchi da 19 pollici e dettagli in nero lucido per le DS Wings e i tubi di scarico. L’allestimento Pallas si distingue per gli interni in tessuto, i vetri acustici e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), mentre l’Etoile arricchisce l’offerta con interni in Alcantara o pelle, sedili riscaldabili con regolazione elettrica, fari DS Matrix Led Vision e il sistema di infotainment DS Iris con head-up display. Gli optional, disponibili in pacchetti, includono la guida assistita DS Drive Assist 2.0 di livello 2, sedili con funzione massaggio, telecamere a 360 gradi e l’impianto audio Focal.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD