DS 4 2023: i nuovi allestimenti della berlina compatta

DS 4 2023: in linea con la strategia introdotta per DS 3, la gamma di DS 4 viene semplificata e potenziata con nuove dotazioni e viene ora proposta con quattro livelli di allestimento – Bastille Business, Performance Line, Rivoli, Opera – e un entry level più ricco, semplificando il processo di acquisto e garantendo al contempo una customer journey digitale più intuitiva.

DS 4 2023: i nuovi allestimenti

Il nuovo allestimento base Bastille Business va a sostituire l’allestimento Trocadero, arricchendosi di ulteriori contenuti, tra cui i cerchi in lega Firenze da 19” e la telecamera posteriore, e nuovi particolari cromati come i pannelli e i profili portiere. Inclusi nelle dotazioni aggiuntive troviamo i sensori di parcheggio anteriori, i sedili Comfort in tessuto e tela DS, i sedili anteriori con regolazione lombare manuale, le modanature interne in alluminio guilloché, nonché gli appoggiagomiti anteriore e posteriore centrale con passaggio per gli sci e la nuova colorazione della calandra Glossy Black.

Tra i principali optional spiccano l’Head up Display e Iris Navigation System, il Pack Keyless e portellone motorizzato e il Pack Techno. Gli interni mantengono le caratteristiche della Trocadero e sono caratterizzati da tessuto e tela DS.

Sulla nuova Performance Line troviamo di serie i fari Eco Led, mentre i DS Matrix Led sono ora in opzione. Si arricchiscono anche gli interni dell’allestimento Rivoli, che aggiunge elementi di tela DS alla pelle.

Con l’arricchimento della Nuova Gamma, DS Automobiles è in grado di offrire un servizio premium in termini di comfort e di design grazie agli allestimenti Bastille Business, Rivoli e Opera, mentre la gamma sportiva di DS 4 diventa ancora più appagante grazie alla nuova Performance Line.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED