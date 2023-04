Orari MotoGP Jerez 2023 oggi su TV8 in diretta con SKY e NOW

Gli orari di oggi della MotoGP Jerez 2023 in diretta su TV8 e su SKY e NOW. La MotoGP approda sul circuito di Jerez per il quarto appuntamento della stagione 2023.

Ricordiamo che Marco Bezzecchi conduce la classifica di MotoGP con 64 punti, seguito dal campione del mondo Francesco Bagnaia con 53. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e in chiaro su TV8, che trasmetterà anche la novità della stagione, la Sprint.

Per evitare sovrapposizioni con la F1 di Baku, le gare di domenica avranno orari leggermente diversi: alle 12:00, alle 13:15 e alle 15:00. Non perdete l’occasione di seguire una delle tappe più emozionanti del Motomondiale, con la promessa di tanti altri momenti indimenticabili prima della fine della stagione.

Orari MotoGP Jerez oggi su TV8

Oggi Sabato 29 aprile – tutto in diretta

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 30 aprile – tutto in diretta

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

Orari MotoGP Jerez oggi su SKY e NOW

Oggi Sabato 29 aprile

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 30 aprile

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

