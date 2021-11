Beccato per due volte con una patente falsa: 10.000 € di multa e 4 anni di carcere

Un uomo per due volte ha esibito due patenti false durante i controlli: ha ricevuto 10.000 € di multe e rischia fino a 4 anni di carcere.

Alcune volte non si sa se ridere o piangere, come nella storia accaduta in provincia di Vicenza, dove un 39enne di origini nigeriane era stato fermato in estate a bordo della propria vettura. L’uomo esibiva alla polizia locale una patente nigeriana falsa, ma anche una patente internazionale D per guidare bus, pure questa falsa. Veniva quindi sanzionato per 5.000 €, denunciato per falso documentale, gli venivano ritirati i documenti falsi e la vettura sottoposta a fermo.

Non poteva ovviamente finire qui, perché a fine agosto viene nuovamente fermato alla guida di un’altra auto, e nuovamente senza patente di guida. L’iter della penale della denuncia precedente non era ancora concluso, e la polizia locale lo multa nuovamente per altri 5.000 €.

Ma ecco il colpo di scena. L’uomo si presenta dai vigili dicendo che era tutto un equivoco, perché in realtà era in attesa che l’ambasciata gli mandasse la patente nuova, ora in suo possesso. Ed è per questo motivo che chiede che siano cancellate le accuse e che possa tornare a guidare la propria auto. Tutto bene? No, ovviamente perché anche la nuova patente risulta falsa, che non era mai stata rilasciata dall’ambasciata del Paese d’origine.

Risultato? 10.000 € di multe accumulate ed una seconda denuncia penale, per le quali rischia fino a 4 anni di carcere.

