Limitare la durata delle auto ha un impatto minimo sulle emissioni

Uno studio rivela che limitare la durata dei veicoli passeggeri ha un impatto minimo sulla riduzione delle emissioni di gas serra.

Un recente studio pubblicato su “Environmental Research: Infrastructure and Sustainability” ha rivelato che limitare la durata dei veicoli passeggeri ha un impatto minimo sulla riduzione delle emissioni di gas serra. La ricerca mostra che, sebbene i veicoli leggeri (Ldv) siano responsabili del 17% delle emissioni annuali di gas serra negli Stati Uniti, imporre un limite di 15 anni alla loro vita non farà una grande differenza.

Alcuni esperti pensano che limitare gli anni di utilizzo dei veicoli potrebbe incentivare l’adozione delle auto elettriche (Ev). Tuttavia, lo studio dell’Università di Toronto sottolinea che questa misura potrebbe accentuare alcuni problemi legati ai veicoli elettrici, come l‘uso intensivo di materiali critici e l’impatto ambientale della produzione delle batterie.

Inoltre, accelerare la diffusione dei veicoli elettrici comporta costi molto elevati, spesso superiori alle attuali stime dei costi sociali della CO2. Gli autori dello studio affermano che i limiti alla durata dei veicoli funzionano solo se accompagnati da altre strategie, migliorare il consumo di carburante e diminuire le emissioni della produzione dei veicoli.

Il team di ricerca, guidato da Heather MacLean, professoressa alla Facoltà di Scienze Applicate e Ingegneria dell’Università di Toronto, ha utilizzato il modello Flame (Fleet Life Cycle Assessment and Material Flow Estimation) per valutare l’efficacia e i costi dei limiti alla durata di vita dei veicoli nel ridurre le emissioni di gas serra. I risultati suggeriscono che limitare la durata dei veicoli può aiutare a trarre vantaggio dalle nuove tecnologie, ma solo come parte di una strategia più ampia.

“I limiti alla durata della vita possono accelerare i benefici delle nuove tecnologie dei veicoli, specialmente per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas serra, ma possono anche aumentare i costi,” afferma Heather MacLean. “I nostri risultati mostrano che, sebbene possano essere utili in alcune situazioni, i limiti alla durata dei veicoli sono più efficaci se integrati in una strategia complessiva per ridurre le emissioni nei trasporti.”

Fonte: Phys.org, Iop.org

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD