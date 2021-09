Jony Ive collabora con Ferrari per sviluppare l’auto elettrica del 2025?

La supercar elettrica di Ferrari è davvero in arrivo?

Jony Ive, il designer che ha fatto la storia di prodotti più noti di Apple come Mac, l’iPod e l’iPhone sta collaborando con Ferrari per sviluppare il suo primo veicolo elettrico. E non finisce qui, perchè la collaborazione sarebbe ad ampio livello, e coinvolgerebbe Exor, cassaforte di casa Agnelli.

E’ stata Exor a dichiarare amore profondo per LoveFrom, società che Ive ha fondato nel 2019 con Marc Newson, con appunto quella collaborazione che potrebbe allargarsi ad altre aziende nel portafoglio del gruppo, come pubblicato sil Financial Times. Ma che rapporti potrebbero esserci con l’attuale Centro Stile Ferrari?

“Come proprietari e collezionisti Ferrari, non potremmo essere più entusiasti di collaborare con questa straordinaria azienda e in particolare con il team di design sapientemente guidato da Flavio Manzoni“, hanno detto Ive e Newson in una dichiarazione riportata dal quotidiano finanziario.

Rivoluzione nel design? E’ troppo presto per dirlo, per la complessità di ogni singolo modello. Si, perché se i cinesi hanno dimostrato ultimamente di sapere iniziare da un foglio bianco, questo non è possibile per le vetture della casa di Maranello. Dietro ad ogni Ferrari c’è passione, c’è storia, c’è tradizione ma anche la ricerca esasperata di innovazione, un mix di componenti che fino ad oggi Flavio Manzoni ed il suo team ha saputo orchestrare in maniera superba.

E’ tutto da vedere allora come e dove il contributo di Ive sarà utilizzato in Ferrari. Come filosofia generale? Si concentrerà magari su piccoli ma importanti particolari dell’auto elettrica annunciata da Elkann per il 2025? Per ora sono solo congetture, vedremo prossimamente come si evolverà la situazione.

