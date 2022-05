Lego Ferrari Daytona SP3: il nuovo set dal 1° giugno a € 399,99

Lego Ferrari Daytona SP3 è il nuovo set di 3778 mattoncini colorati in scala 1:8 in vendita negli store dal 1 giugno a € 399,99

L’azienda danese ha presentato Lego Ferrari Daytona SP3, nuovo set di Lego Technic da 3778 pezzi e un prezzo da vera Ferrari: € 399,99, in linea del resto con tutti gli altri modellini della serie, come Lamborghini Sián.

Il modellino è in scala 1:8 e farà felici molti appassionati e collezionisti dei mattoncini colorati, che potranno accaparrarsela in tutti gli Store Lego dal 1° Giugno, e nei negozi di vendita al dettaglio dal 1° agosto 2022.

Lego Ferrari Daytona SP3: esclusiva, come l’originale

La Ferrari Daytona SP3 è una delle vetture più esclusive mai costruite dal cavallino rampante. Un’edizione super limitata, basata sul design di alcuni prototipi sportivi che arrivarono in prima, seconda e terza posizione alla 24 Ore di Daytona del 1967.

La vettura moderna è alimentata da un V12 aspirato da 6.5 litri in posizione centrale, con 829 CV di potenza. La variante Lego perde tutti gli 829 CV, ma il motore perfettamente riprodotto gode anche di pistoni mobili. Inoltre, la Lego Ferrari Daytona SP3 ha una replica funzionante del cambio automatico a 8 rapporti della vettura originale. Riprende poi le porte a farfalla, e i portelloni anteriori e posteriori che possono essere aperti e chiusi a piacimento, ovviamente dopo che si sono assemblati tutti i 3778 pezzi.

Esclusivi poi sono i cerchi con finitura in lacca argentata, e il tetto nero removibile che rivela i sedili blu all’interno. Mentre Ferrari produrrà solo 500 esemplari della Daytona SP3, tutti molto probabilmente già venduti, Lego Ferrari Daytona SP3 sarà prodotta in molti più esemplari e più a lungo. Per cui, per coloro che volessero fare un regalo speciale a un appassionato di Lego e di supercar, potrebbe aver trovato l’oggetto giusto.

