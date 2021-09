La serie speciale è disponibile sulla famiglia 500 al completo.

Fiat 500 RED: al Lingotto di Torino sono state inaugurate Casa 500, La Pista 500 e ha debuttato la Nuova (500)RED, tutta elettrica ed è la prima auto (RED), ambasciatrice del messaggio condiviso “protect the planet and people” nel mondo.

Fiat, Jeep e RAM hanno stretto una partnership con (RED) impegnandosi a devolvere, tra il 2021 e il 2023, almeno 4 milioni di dollari a sostegno dell’importante opera svolta dal Global Fund nella lotta contro le pandemie, tra cui l’AIDS e il COVID-19. Da oggi, ciò significa che ogni veicolo (FIAT)RED acquistato della serie speciale della Famiglia (500)RED è il più etico e rilevante di sempre.

Fiat 500 RED: caratteristiche

La Nuova Fiat 500 RED è nata dalla collaborazione tra Fiat e (RED) per diffondere il messaggio condiviso di cura per l’ambiente, per il pianeta e per le persone. Dalla convinzione che tutti possiamo fare la nostra parte nella lotta contro le pandemie e che quindi ciascuno di noi può guidare il cambiamento, deriva la scelta inusuale nel panorama automobilistico di avere un colore dedicato al sedile del guidatore: il rosso, in abbinamento agli altri tre sedili passeggeri neri.

Una provocazione, un messaggio, un invito: siate “pronti” a mettervi alla guida del cambiamento. Per chi preferisce invece l’uniformità cromatica, sono comunque disponibili i sedili tutti neri con logo (500)RED rosso a contrasto, o tutti rossi con logo nero.

Fiat mira a veicolare il messaggio di (RED) al più ampio pubblico possibile, per questo la serie speciale è disponibile sulla Famiglia 500 al completo: Nuova (500)RED, (500)RED, (500X)RED e (500L)RED avranno pertanto il colore rosso come elemento distintivo e caratterizzante sia per quanto riguarda gli esterni (a partire dalla carrozzeria, per arrivare ai loghi, alle calotte specchio e ai dettagli sui cerchi) sia per gli interni (la fascia plancia, i dettagli dei sovratappeti e gli esclusivi sedili realizzati utilizzando il filato “Seaqual” derivato dalla plastica recuperata dagli oceani, con la firma FIAT e il logo (500)RED sullo schienale). Il rosso non sarà comunque il solo colore della serie speciale (RED), infatti la palette di tinte carrozzeria prevede altri colori specifici per ciascun modello.

Tutti i modelli della Famiglia (500)RED sono dotati di un filtro dell’aria trattato con una sostanza biocida ad azione altamente efficace (>99,9%) contro virus e batteri, in gradi di impedirne la ri-aerosolizzazione all’interno dell’abitacolo. Inoltre le superfici di alcuni elementi degli interni, con cui i clienti hanno maggior contatto come il volante, i sedili e l’interno del baule hanno ricevuto un trattamento antimicrobico ad azione altamente efficace (fino al 99,9% a seconda dei componenti) contro virus e batteri, che permette al cliente di sentirsi più al sicuro a bordo.

Ogni vettura della Famiglia (500)RED è accompagnata da un Welcome Kit che comprende un dispenser per gel disinfettante e la cover chiavi dedicata per un ultimo tocco di personalizzazione. Nello stesso kit i clienti della Nuova (500)RED troveranno anche un’esclusiva lettera firmata da Olivier Francois e Bono Vox che dà il benvenuto nella community (RED).

La Nuova (500)RED presenta ulteriori elementi distintivi fortemente caratterizzati che la rendono immediatamente riconoscibile, a partire proprio dal logo frontale 500 e da quello FIAT sul portellone che, per la prima volta, si tingono di rosso come tributo a (RED). Anche il badge dedicato posto alla base del finestrino posteriore e il logo 500 posto al centro del volante premium con rivestimenti Soft Touch sono un ulteriore richiamo alla partnership.

La gamma colori, oltre al nuovo ed esclusivo Red by (RED), prevede il Mineral Grey, l’Ice White e l’Onyx Black. Un ulteriore insolito tocco (RED) coinvolge il pedale dell’acceleratore in alluminio anodizzato rosso, disponibile in abbinamento alla combinazione di interni con sedili passeggeri neri e sedile guidatore rosso.

Fiat 500 RED: motorizzazioni e allestimenti

La Nuova (500)RED è disponibile in due carrozzerie, hatchback e cabrio con capote nera, e con due range di autonomia: un e-motor con potenza da 70 kW da 95 cv con autonomia fino a 190 km (ciclo WLTP) e uno di 87 kW da 118 cv e autonomia fino a 320 km (ciclo WLTP).

La (500)RED è basata sulla versione Dolcevita e, insieme ai particolari comuni a tutta la Famiglia (500)RED, vede il logo (500)RED su entrambi i montanti. La (500)RED Hybrid è disponibile nei colori Grigio Pompei, Bianco Gelato e Nero Cinema, oltre ovviamente al Rosso Passione.

Questa versione è inoltre impreziosita da dettagli cromati su griglia frontale, baffi anteriori e maniglie porta, mentre a livello di infotainment presenta la radio touchscreen da 7” con Apple CarPlay e Android Auto e cerchi in lega da 15” o da 16’’. Disponibile in versione hatchback con tetto in vetro panoramico e cabrio con capote nera, monta un motore Mild Hybrid 1.0 da 70 cv.

La (500X)RED è basata sulla versione Cross ed è disponibile sia hatchback sia in versione open air con soft-top Dolcevita nero. Sui montanti della portiera anteriore il logo (500)RED a completamento dei particolari comuni a tutta la serie speciale (RED). La palette colori, in aggiunta alla livrea Rosso Passione, prevede il Grigio Moda, Bianco Gelato e Nero Cinema sempre con particolari rossi.

Gli interni sono caratterizzati da un’elegante tonalità scura e i sedili neri sono impreziositi dal cadenino rosso con cuciture rosse sull’appoggiabraccio. La connettività è garantita dal sistema Uconnect con schermo touchscreen da 7″ e navigazione integrata con Apple CarPlay e Android Auto, i cerchi in lega sono da 19”. Completano l’equipaggiamento i sensori di parcheggio, i sensori crepuscolari, i fendinebbia e l’aria condizionata automatica.

La vettura è disponibile in due motorizzazioni a benzina – i Firefly da un litro e 120 CV e 1,3 litri da 150 CV – e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV.

Infine, anche la (500L)RED presenta la firma di questa collaborazione sui montanti della porta anteriore. Oltre al Rosso Passione, la gamma colori comprende Grigio Moda, Bianco Gelato e Nero Cinema, ordinabili anche con l’opzione tetto nero.

I cerchi sono disponibili in due taglie da 16” e da 17’’ e completano la dotazione l’aria condizionata automatica, il sensore della pioggia e crepuscolare e il cruise control con limitatore di velocità. La vettura è disponibile con le motorizzazioni Euro6D-Final a benzina da 1,4 litri e 95 CV oppure turbodiesel 1,3 Multijet da 95 CV.

Monopattino elettrico (500 Iride)RED

La Famiglia (500)RED ha un optional in più, non una nuova feature o un dettaglio di design ma un sistema di mobilità complementare che rende anche l’ultimo miglio sostenibile. Infatti insieme alla serie speciale è disponibile il monopattino elettrico (500 Iride)RED, realizzato da Mopar.

“500 Iride”, il cui nome prende spunto dagli iconici fari rotondi della 500, è una soluzione – sostenibile – per i commuter: pensato per essere alloggiato perfettamente nel bagagliaio della 500, questo monopattino elettrico consentirà una mobilità sostenibile e comoda anche per l’ultimo tratto del viaggio verso il cuore delle città.

Il monopattino elettrico “500 Iride” è pieghevole, pesa 15 kg, il che lo rende facile da trasportare ovunque. Ha un’autonomia fino a 30 km, e una velocità massima di 25 km/h, e si ricarica in solo 4,5 ore con il caricatore domestico incluso. Inoltre grazie all’app dedicata si possono visualizzare le informazioni e gestire le impostazioni e la condivisione direttamente dallo smartphone.

