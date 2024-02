Patente digitale: cos’è, come funziona, i vantaggi, quando arriva.

La digitalizzazione della patente di guida in Italia è un passo avanti verso un futuro più efficiente e digitale. Tutti i vantaggi e la timeline per il lancio dell’IT Wallet.

L’Italia sta avanzando nella trasformazione digitale dei documenti personali, concentrando gli sforzi sulla digitalizzazione della patente di guida. Quest’ultima iniziativa si inserisce nel quadro delle linee guida del 2021 del parlamento italiano, che incitavano l’esecutivo a promuovere attivamente la digitalizzazione. La roadmap per il lancio della patente digitale ha subito un ritardo rispetto alle previsioni iniziali che la collocavano entro il 2023, tuttavia, è stata definita una nuova timeline che prevede il debutto dell‘IT Wallet entro giugno 2024.

Attraverso l’utilizzo dell’applicazione IO, la patente digitale sarà fruibile mediante un codice QR, seguendo il modello di successo del Green Pass digitale. Questa digitalizzazione si inserisce in un percorso già intrapreso con la digitalizzazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, resi accessibili tramite il Documento Unico di Circolazione.

La digitalizzazione promette di rendere più agevole l’accesso e la gestione dei documenti, beneficiando sia gli automobilisti che le forze dell’ordine.

Tra i vantaggi vi sono la minor possibilità di perdita, furto o contraffazione dei documenti, oltre alla semplicità di rinnovo e verifica dei punti patente, con un livello di sicurezza assicurato da SPID o dalla carta d’identità elettronica. Non solo, perchè per mitigare il rischio di dimenticanze o ritardi, è stato introdotto un sistema di notifiche che informerà gli utenti in merito alla scadenza dei documenti, promuovendo un rinnovo tempestivo per eludere possibili sanzioni. Inoltre, l’adozione della patente digitale in Italia mira a standardizzare le procedure di verifica e emissione secondo le dirette europee, garantendo la validità del documento in tutti gli Stati membri.

Nonostante la tessera elettorale rimanga esclusa da questa fase di digitalizzazione, in attesa dei dati dell’ANPR, il progetto IT Wallet, che includerà la patente e altri documenti personali, è un passo avanti verso l’integrazione in un futuro portafoglio digitale europeo (E-Wallet), al momento ancora in fase di valutazione.

Uno degli obiettivi è mirare a ridurre sia i costi di produzione sia l’impatto ambientale dei documenti cartacei. Con l’obiettivo di realizzare un sistema completo di documentazione digitale per i cittadini italiani entro l’inizio del 2025, il paese sta navigando verso un futuro in cui la gestione documentale sarà più efficiente, ecologica e adatta a un contesto sempre più orientato verso il digitale.

Copyright Image: Sinergon LTD