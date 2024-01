Documento Unico di Circolazione: cos’è e come ottenerlo

Cos’è il Documento Unico di Circolazione e Proprietà del veicolo (DU), come richiederlo e ottenere tutti i vantaggi che offre. Perchè si risparmia con il DU e quali sono i suoi vantaggi.

Il Documento Unico di Circolazione e Proprietà del veicolo è un documento fondamentale per ogni proprietario di un’auto. In questo articolo, scoprirete cos’è il DUC, come richiederlo e ottenere tutte le informazioni necessarie per usufruire dei suoi vantaggi.

Cos’è il Documento Unico di Circolazione e Proprietà del veicolo

Il Documento Unico di Circolazione e Proprietà del veicolo, conosciuto anche come DU o DUC, è un documento obbligatorio per tutti i proprietari di veicoli. Si tratta di un documento che riporta tutte le informazioni relative al veicolo, come ad esempio la targa, il modello, la marca e le caratteristiche tecniche. Inoltre, il DU attesta la proprietà del veicolo e ne certifica la regolarità amministrativa e fiscale.

Il documento ha sostituito la vecchia carta di circolazione ed è emesso dalla Motorizzazione Civile al momento dell’immatricolazione del veicolo. Il DU è indispensabile per poter circolare su strada e deve essere sempre presente a bordo del veicolo insieme alla copia della polizza assicurativa. Grazie al DU, i controlli da parte delle autorità competenti sono più rapidi ed efficienti.

Come richiedere e ottenere il DU

Per richiedere e ottenere il Documento Unico di Circolazione e Proprietà del veicolo è possibile presentare la domanda di emissione direttamente Portale dell’Automobilista e presso gli uffici ACI. Per effettuare la richiesta, è necessario fornire i propri dati personali e quelli relativi al veicolo, come la targa e il numero di telaio.

È importante sottolineare che i dati forniti durante la richiesta sono soggetti a tutela della privacy e vengono utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Una volta completata la procedura, il DU viene rilasciato e ha validità su tutto il territorio nazionale. Molto simile nell’aspetto alla tradizionale carta di circolazione, il DU si distingue per un riquadro in basso a destra che contiene informazioni patrimoniali-giuridiche, precedentemente reperibili negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico.

Perchè si risparmia con il DU?

Grazie all’introduzione del Documento Unico (DU), che combina il certificato di proprietà e la carta di circolazione del veicolo, i proprietari di veicoli beneficiano di un processo più economico e semplificato. Con il DU, sono richieste solo due marche da bollo, anziché le quattro precedenti, riducendo il costo totale da 64,00 Euro a 32,00 Euro.

Anche il costo per la trascrizione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per l’ACI è diminuito, passando da 27,00 Euro a 20,00 Euro. Queste modifiche portano a un risparmio complessivo di circa 39,00 Euro per ogni veicolo.

In aggiunta, si registra una riduzione anche nel costo dell’immatricolazione dei veicoli. Precedentemente fissato a 100,00 Euro, il nuovo costo è ora di 61,00 Euro, rappresentando un ulteriore risparmio per gli automobilisti.

I vantaggi del Documento Unico di Circolazione e Proprietà del veicolo

Il Documento Unico di Circolazione e Proprietà del veicolo offre numerosi vantaggi per i proprietari di autoveicoli. Innanzitutto, il DU rappresenta un documento unico e valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Inoltre, il DU permette di conoscere in modo dettagliato le informazioni relative al veicolo, come la data di immatricolazione, il numero di telaio e il tipo di carburante utilizzato.

Come accennato sopra, nel riquadro in basso a destra contiene informazioni patrimoniali-giuridiche. Grazie a questo documento è possibile effettuare più facilmente le operazioni di compravendita e trasferimento di proprietà del veicolo, evitando inconvenienti e ritardi burocratici. Infine, il DU garantisce la massima sicurezza dei dati personali dei proprietari dei veicoli, evitando il rischio di frodi o furto d’identità.

E chi ha la vecchia carta di circolazione?

Niente paura, perchè come riporta il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Dal 1° ottobre 2021 è rilasciato sempre il DU, al posto della carta di circolazione, dei tagliandi di aggiornamento e del certificato di proprietà, per le operazioni di motorizzazione e per quelle di competenza del PRA. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà emessi prima del 1° ottobre 2021 mantengono la loro validità fino a quando non verrà effettuata sul veicolo una successiva operazione per la quale è previsto il rilascio del DU (quale ad es. un trasferimento di proprietà, un duplicato per smarrimento, etc.).

Il Documento Unico di Circolazione e Proprietà del veicolo è quindi un valido strumento per semplificare le pratiche burocratiche legate alla circolazione e alla proprietà dei veicoli. Grazie alla sua digitalizzazione, è possibile richiederlo e ottenere tutti i dati in modo rapido ed efficiente.

