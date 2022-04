L’iconica Fiat 500 diventa un’opera d’arte digitale grazie all’artista Ron Arad.

Fiat 500 Ron Arad NFT: è stata aperta, sulla piattaforma d’arte Shifting Vision, l’asta “Reverse Again”, che segna il primo passo del celebre artista Ron Arad nel mondo NFT (Non Fungible Token). Protagonista delle tele virtuali e musa ispiratrice dell’artista è stata, ovviamente, l’iconica Fiat 500.

Fiat 500 Ron Arad NFT: il docu-film “Ron Arad: Reverse Again”

Arad è un architetto e designer tra i più influenti ed enigmatici del nostro tempo, famoso per aver fornito un importante contributo al mondo dell’arte, del design e dell’architettura nel corso degli ultimi 30 anni. I suoi lavori sono stati esposti in molte istituzioni artistiche di alto livello in tutto il mondo, tra cui il Metropolitan Museum of Art, il MoMa, il Centre Pompidou e la Royal Academy of Art, che lo ha eletto Royal Academician nel 2013.

La opere che compongono “Reverse Again” sono disponibili agli acquirenti sottoforma di tecnologia NFT (Non Fungibile Token), ovvero provviste di certificati che attestano l’autenticità, l’unicità e la proprietà di un oggetto digitale. Ogni quadro deriva dalla stretta collaborazione tra Ron Arad e Fiat, che ha supportato il designer nel suo studio della tridimensionalità anche attraverso i modelli virtuali utilizzati per le simulazioni dei crash test. Grazie a questo approccio, l’artista ha potuto portare avanti la sua esplorazione della relazione tra processi artigianali e digitali, già iniziata con la sua mostra “In Reverse” del 2014.

La collezione “Reverse Again”, inoltre, “dialoga” con la grande storia dell’icona Fiat attraverso la mostra permanente di Casa 500, tempio torinese dedicato proprio alla vettura, a celebrazione della grande passione dell’artista per lo storico “Cinquino”. Stabilendo una continuità tra passato e presente, design fisico e digitale, il progetto celebra così l’integrazione di arte e tecnologia, un filo comune che collega il marchio Fiat, la pratica artistica di Ron Arad e l’ecosistema NFT.

Shifting Vision ha inoltre prodotto il docu-film “Ron Arad: Reverse Again”, diretto da Giulia Magno. Nel film, l’artista ripercorre la lunga fascinazione per la Fiat 500: dai suoi ricordi d’infanzia all’idea di trasformare le Fiat 500 in “quadri” (o “Pressed Flowers”, cioè “fiori pressati”, come li ha affettuosamente intitolati), alla creazione di opere d’arte digitali come “Slow Outburst” e “Drop Me a Line”.

