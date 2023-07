Il figlio di Biden si fotografa mentre viaggia a 275 km/h e fuma crack

Nuove foto scaricate dal laptop abbandonato di Hunter Biden sembrano mostrare il figlio del presidente degli Stati Uniti coinvolto in situazioni rischiose e comportamenti discutibili. Le immagini, che risalgono al 2018, ritraggono Hunter Biden mentre fuma crack alla guida di una Porsche che viaggia verso Las Vegas a 172 miglia all’ora, ovvero 275 km/h.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, le foto sono state scoperte sul laptop di Biden, lasciato in negozio del Delaware per poi essere in qualche modo utilizzato dal NY Post che aveva inizialmente pubblicato alcune email. Il contenuto del laptop è stato considerato “vero” anche dal Washington Post, dopo aver esaminato circa 10.000 email, ovvero una piccola parte dei 217 GB di dati.

Sebbene ci sia sotto anche uno scandalo a luci rosse sul quale sorvoliamo volentieri per evitare di addentrarci in particolari scabrosi, la “gita” a Las Vegas sarebbe avvenuta insieme ad un abuso di stupefacenti. Sarebbe stato lo stesso Hunter Biden ad ammetterlo in una conversazione del gennaio 2019 con una escort, registrata quando Biden aveva dimenticato di spegnere la fotocamera del laptop dopo aver avuto un rapporto sessuale con lei.

C’è da dire che, nonostante la guida ad altissima velocità e sotto l’effetto del crack, non si sono verificati incidenti. Tuttavia, sempre il NY Post ricorda che Hunter Biden non è stato altrettanto fortunato in passato. Nel suo libro del 2021, “Beautiful Things“, il figlio del Presidente racconta di un episodio simile accaduto nel 2016, quando si è addormentato al volante, sempre sotto l’effetto di droghe. L’auto ha poi superato un cordolo sulla corsia di sorpasso, volando a 80 miglia all’ora, ovvero 130 km/h, e precipitando nella scarpata che divideva l’autostrada.

Insomma, il rapporto tra il figlio del Presidente, le droghe e le auto non sembra essere dei migliori. Ovviamente negli USA le polemiche politiche impazzano, con un seguito di cause legali, e le lasciamo volentieri a chi se ne occupa quotidianamente.

