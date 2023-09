Le Ford saranno le prime auto con le targhe digitali

Ford è il primo produttore le cui auto saranno dotate di targhe digitali, che saranno incluse tra gli accessori di oltre 300 concessionarie, per ora in Arizona, California e Michigan.

La notizia arriva in merito all‘accordo con Reviver, azienda tecnologica che sviluppa anche la nuova tipologia di targa, e che fornirà le sue Reviver RPlate al colosso automobilistico statunitense.

Che cosa sono le targhe digitali?

Difficile dire se anche in Europa le Ford ne saranno dotate, visto che ancora non c’è chiarezza in merito. Sicuramente non dovrebbero arrivare molto più tardi che negli USA, e questo lo possiamo dire visto che entro fine 2023 dovrebbero debuttare in Italia anche patente e codice fiscale elettronici.

Anche perché i vantaggi non sono pochi. Al di là del risparmio di metallo, le targhe digitali sono in grado di comunicare fin da subito alle forze dell’ordine se un’auto sta viaggiando senza assicurazione, oltre al fatto che può segnalare che l’auto in transito è stata rubata, visto che il controllo della targa avviene anche da remoto.

Negli USA, a breve, sarà poi possibile pagare i parcheggi e i pedaggi, e questo è solamente l’inizio di tutte le applicazioni possibili con questa nuova tecnologia di targa.

Le targhe digitali di Reviver e Ford

Curioso che proprio Ford, azienda che ha dato inizio alla produzione in serie, sia anche la prima a offrire questa possibilità.

I conducenti Ford potranno comprare le targhe RPlate tramite catalogo o nei reparti di accessori delle concessionari. Si tratta di una piattaforma dedicata ai veicoli connessi con un approccio definito “rivoluzionario” per quanto riguarda l’identificazione dei veicoli, che permette ai proprietari di conoscere un nuovo tipo di integrazione tecnologica.

A seconda del modello, le caratteristiche chiave delle targhe digitali includono display personalizzati con messaggi personalizzati, tracciamento della posizione, rinnovo della registrazione senza sforzo attraverso un’app mobile user-friendly, notifiche in tempo reale quando il veicolo viene spostato, montaggio antimanomissione e robuste misure antifurto. Inoltre, queste targhe promuovono la sostenibilità eliminando la necessità delle targhe metalliche tradizionali, segnando un significativo passo verso un futuro automobilistico più ecologico.

Reviver offre sia un modello alimentato a batteria, installabile dall’utente, con batteria sostituibile a 5 anni, che una versione cablata, installata professionalmente, per soddisfare le preferenze di ogni conducente.

