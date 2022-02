Va male agli americani che avevano in programma di acquistare una Ford Bronco a breve. Migliaia di nuovi SUV sono parcheggiati fuori dall’impianto di assemblaggio di Ford in Michigan a causa della carenza globale di semiconduttori, come riporta Automotive News.

Questo lotto di Ford Bronco è iniziato a diventare famoso quando sul forum Bronco6G sono cominciati a comparire dei video in cui un utente si recava al lotto e filmava le sfortunate auto. A questo punto è iniziata la polemica tra il costruttore americano ed i clienti. Da una parte l’assicurazione che tutto sarà pronto entro novanta giorni, dall’altra i clienti che lamentano mancanza di informazioni certe.

La crisi sta picchiando duro, ed è ancora più un peccato non riuscire a consegnare auto che almeno all’apparenza sembrano già pronte.

—–

