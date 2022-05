Salta con un Ford F-150 Raptor e si rompe una vertebra

Si è rotto una vertebra stando al volante della suo Ford F-150 Raptor a quasi 100 km/h. Il filmato dell’incidente è postato su Instagram dal proprietario del pick-up, che si fa chiamare Caz. E già questo per noi suona decisamente ridicolo.

Ma andiamo oltre, perchè nel video si vede il Ford F-150 avvicinarsi rapidamente ad un dosso, saltare in stile Hazzard prima di atterrare su quattro ruote, senza per altro capottarsi.

“Ho puntato a 60 mph ma potrebbe essere andato oltre perché non stavo guardando il tachimetro. Ho fatto un bel salto, ma sfortunatamente sono atterrato su una “frittella perfetta“, ovvero tutte e quattro le ruote allo stesso tempo”, ha raccontato a The Drive.

Ecco, sarà proprio “la frittella” o sarà che certe cose è meglio farle fare ad altri, fatto sta che nell’atterraggio il nostro amico Caz ha rotto la vertebra T12 in tre parti, riparate in seguito con ben sei viti. Il peggior dolore mai provato, ovviamente. Cosa che ci porta a pensare che andare in macchina col Caz, è un’idea da scartare.

