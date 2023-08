Miracoloso atterraggio in emergenza in autostrada: pilota illeso, nessun ferito

Un aereo leggero ha effettuato un atterraggio di emergenza su una strada affollata nel Gloucestershire a seguito di ciò che si pensa essere stato un malfunzionamento del motore.

L’incidente si è verificato quando l’aereo è stato costretto ad atterrare sulla tangenziale A40 Golden Valley, situata nei pressi di Cheltenham. Le squadre di emergenza sono intervenute prontamente sulla scena. Fortunatamente, come si vede nelle immagini, non sono stati registrati feriti sia a bordo dell’aereo sia tra gli automobilisti che transitavano nell’area, e nessun altro veicolo è stato coinvolto. La strada è stata chiusa per oltre due ore ed è stata successivamente riaperta in entrambe le direzioni.

Secondo il Guardian, dopo aver effettuato un atterraggio preciso sulla corsia centrale, l’aereo è stato spostato in una piazzola di sosta adiacente. Successivamente, un servizio specializzato ha recuperato l’aereo.

L’aereo era in direzione Staverton quando si è verificato l’imprevisto problema al motore, costringendo all’atterraggio di emergenza. Di conseguenza, l’aeroporto ha dovuto sospendere temporaneamente le operazioni. Alla luce di questo incidente, l’Air Accidents Investigation Branch ha avviato un’approfondita indagine su quanto accaduto.

—–

