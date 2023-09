Eberhard & Co. Chrono 4 Pards è la nuova edizione limitata da collezione dedicata ai 75 anni di Tex Willer. Un cronografo fortemente riconoscibile e rappresentativo della storia della Marca: il primo nella storia dell’orologeria ad avere quattro contatori allineati in orizzontale, grazie a un rivoluzionario dispositivo brevettato.

I contatori sono quattro, come quattro sono i “pards” – Tex Willer, Kit Carson, Kit Willer e Tiger Jack – i compagni di avventure protagonisti del leggendario fumetto, che vengono ritratti sui contatori dei minuti, delle ore, delle 24 ore e dei piccoli secondi della collezione.

Con Chrono 4 Pards, Eberhard & Co. rafforza il suo legame con la storica Sergio Bonelli Editore, con la quale condivide una storia peculiare, di forte identità e indipendenza: un sodalizio iniziato nel 2021 con la limited edition dedicata a Zagor, che oggi vede la Maison svizzera unire la propria expertise e il prorio carattere distintivo agli stilemi del mondo di appartenenza di Tex, con le sue tipiche atmosfere da epopea western.

Chrono 4 Pards è disponibile in tre versioni, di cui due in edizione limitata a 150 esemplari e un modello in soli 75 esemplari. Gli elementi stilistici legati a Tex vengono ripresi nel cronografo a partire dal disegno dei quadranti fino alle scelte cromatiche degli stessi, oltre che delle lunette e dei cinturini.

Caratteristica comune ai tre modelli è il quadrante, che presenta lo sfondo con il classico profilo dei deserti americani (declinato in diversi colori) e i quattro pards immortalati su ciascun contatore: il contatore dedicato a Tex Willer segna il tempo con una lancetta gialla, colore di

riferimento del personaggio e della sua inconfondibile uniforme.

Nel primo modello, i contatori bianchi con ritratti a contrasto in nero sono abbinati a un quadrante blu con disegno color sabbia e lunetta in ceramica di colore blu, mentre il cinturino in pelle è proposto in tonalità tortora.

Nel secondo modello, i contatori sono nuovamente in bianco mentre il quadrante è nero con disegno ton-sur-ton, abbinato alla lunetta in ceramica in nero, colore proposto anche per il cinturino in pelle.

Il terzo modello, in edizione limitata di 75 esemplari, si distingue per il quadrante color sabbia, abbinato a una particolare cassa in acciaio rivestita in DLC (DLC-Brownz) di colore marrone, utilizzato per la prima volta da Eberhard & Co. Questo particolare rivestimento color marrone dall’effetto satinato conferisce al modello un’estetica vintage che ricorda i colori dei paesaggi del Far West e viene abbinato a un cinturino in pelle.

