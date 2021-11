Le caratteristiche e la dotazione della Ford Fiesta Mild Hybrid

Recentemente rinnovata, la Ford Fiesta Mild Hybrid ha allargato la sua gamma di motori Ecoboost Hybrid, mantenendo intatte tutte le sue caratteristiche di design giovanile, guida divertente, e anche la carrozzeria a tre porte. Inoltre, il modello dispone ancora di alimentazioni GPL.

Il motore della Ford Fiesta Mild Hybrid

Ford ha dimostrato di saper evolvere quello che è stato uno dei suoi motori più premiati: l’Ecoboost. Oggi la Ford Fiesta Mild Hybrid è proposta con il turbo benzina da 1 litro e 3 cilindri, con piccola batteria da 48 Volt a supporto che aiuta molto nella spinta. Due i livelli di potenza:

1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV con Belt Integrated Starter Generator abbinato a cambio manuale 6 marce e consumi di 4,9 litri ogni 100 km.

con Belt Integrated Starter Generator abbinato a cambio manuale 6 marce e consumi di 4,9 litri ogni 100 km. 1.0 EcoBoost Hybrid da 155 CV, che abbiamo provato sulla Puma e che qui potrebbe risultare ancora più piacevole.

A richiesta, è disponibile il cambio automatico.

I prezzi

In allestimento Titanium, il prezzo della Ford Fiesta Mild Hybrid parte da 21.150 euro. Gli altri allestimenti:

ST-Line da 22.150 euro;

Active da 22.150 euro;

La dotazione

Fin dal lancio, la Fiesta si è proposta come la più tecnologica nel suo segmento. Già dall’allestimento Titanium, sulla Ford Fiesta Mild Hybrid troviamo:

Cerchi in lega da 15″;

Paraurti anteriori in tinta carrozzeria;

Paraurti posteriori in tinta carrozzeria;

Griglia frontale superiore – con barre orizzontali cromate;

Specchietti retrovisori elettrici in tinta riscaldabili con indicatore di direzione;

Fari anabbaglianti LED e luci diurne LED;

Fari automatici;

Fari Fendinebbia Anteriori;

Griglia anteriore-superiore e linea di cintura cromate;

Computer di bordo;

Start&Stop;

Vano di sicurezza porta occhiali;

Console centrale con portabicchieri, vano porta oggetti e bracciolo;

Sedile guida regolabile a 4 vie;

Sedile passeggero regolabile a 2 vie;

Climatizzatore automatico;

Tappetini anteriori;

Volante in pelle a 3 razze;

Pomello del cambio rivestito in pelle;

Vetri elettrici posteriori;

Chiusura centralizzata con comando a distanza;

Visibility Pack;

Cruise Control;

SYNC 2.5 Radio DAB MP3 con schermo Touchscreen da 8” a colori – comandi al volante – 2 USB – 6 altoparlanti – Apple CarPlay Android Auto;

La ST-Line aggiunge:

Cerchi in lega 17” bruniti ST-Line;

Paraurti anteriore ST-Line;

Paraurti posteriore ST-Line;

Griglia anteriore ST-Line;

ST Line Badge;

Sospensioni Sportive;

Terminale di scarico cromato;

Rivestimento Cielo Scuro;

Volante in pelle con fondo piatto con impunture rosse;

Vetri elettrici posteriori;

Power Start (pulsante di accensione);

Sulla Active, infine, troviamo:

Cerchi in lega da 17″ Magnetic Active Design

Paraurti posteriore Active DesignGriglia frontale Active Design

Badge Active posteriore e laterale

Assetto rialzato

Body Kit esterno Active Design

Barre al tetto nere

Computer di bordo

Pomello del cambio rivestito in pelle

Selettore modalità di guida

