Le foto spia dell’erede della Ferrari La Ferrari in pista a Maranello

Il canale YouTube CarSpyMedia ha pubblicato un video che mostra l’erede della Ferrari La Ferrari in pista a Maranello.

La prossima sportiva, molto attesa, debutterà nel 2025 e, come al solito per il Cavallino, nulla si sa né sulle sue prestazioni né sul suo design. Né, tantomeno, sul suo nome.

Ancora un prototipo

Quello che si vede nel video pubblicato sulla popolare piattaforma di video è un prototipo, per cui difficile anche immaginare come sarà il design. Probabilmente, comunque, sarà vicino o leggermente più evoluto delle ultime novità del celebre marchio italiano, le forme sinuose ed eleganti della nuova direzione di Flavio Manzoni che sta incantando con la Ferrari Roma, o la Ferrari Purosangue. Manzoni, del resto, si era occupato della progettazione anche della stessa La Ferrari.

In ogni caso, quel che è certo è che sarà ibrida. Lo era anche l’auto che va a sostituire, prodotta fino al 2016, e lo sono la gran parte delle ultime novità prodotte a Maranello, come la SF90, per esempio. Sicuramente, però, sarò qualcosa di completamente nuovo e ancora più probabile con una parte elettrica più importante, in vista dell’arrivo di una Ferrari elettrica, sempre più vicina.

Maranello, infatti, sta ultimando l’impianto per la produzione del Cavallino a batteria, e ciò significa che i lavori per la progettazione del modello sono molto vicini. Nonostante non abbia dichiarato un abbandono dell’endotermico, è chiaro che, come ormai tutti i principali competitor, anche Ferrari andrà sull’elettrificazione, e l’ibrido “spinto”, già anticipato dalla SF90, è la soluzione ideale al momento.



E proprio sul sistema propulsore si stanno concentrando i test riportati dal video: il motore è quindi montato su uno chassis provvisorio, comunque camuffato. Ma le forme definitive dovrebbero essere ben diverse.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED