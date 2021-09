Furbetto accumula 56.000 euro di multe rendendosi irreperibile: beccato

Succede in Veneto, dove un uomo è riuscito ad accumulare la bellezza di 56.000 euro di multe non pagate, e che ovviamente continuna a non voler pagare, anche se c’è la possibilità di pagare le multe a rate. Il trucco, a quanto pare, sarebbe stato quello di rendersi irreperibile in modo da non ricevere verbali o notifiche delle multe stesse.

La cosa non deve essere andata secondo i piani dell’automobilista, perchè il comune ha messo a ruolo la cifra non pagata e l’ha trasferita all’Agenzia delle Entrate per la riscossione, che ha notificato il tutto al diretto interessato. La storia non finisce qui, perchè l’uomo dice di non aver ricevuto alcuna notifica. Si andrà quindi in tribunale, dove l’automobilista si oppone chiedendo la nullità e l’illegittimità degli atti.

Rimane il dubbio che in Italia ci siano troppe scappatoie per non pagare il dovuto, vedremo allora a chi daranno ragione i giudici dopo il dibattimento in tribunale.

