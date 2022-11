GDF sequestra Bentley da 250 mila euro per contrabbando: “Mi serve per una gara”

Vicenda piuttosto bizzarra quella accaduta in Veneto e che ha visto la Guardia di Finanza sequestrare per contrabbando una Bentley Continental GT del valore di circa 250.000 euro.

Il tutto nasce dalla segnalazione della Polizia Stradale, che aveva fermato l’auto per un controllo. In quella occasione l’automobilista al volante della vettura era stata multata come residente in Italia da più di 60 giorni alla guida di un veicolo immatricolato all’estero.

La cosa non era finita li, perchè successivamente era scattata la denuncia per contrabbando e la confisca dell’autovettura, convalidato dal locale Tribunale, in quanto gli accertamenti doganali avevano dimostrato come la temporanea importazione della Bentley non fosse stata autorizzata.

Singolare la giustificazione della donna, secondo la quale la propria auto era inutilizzabile per un incidente, e che era quindi costretta a partecipare ad un evento sportivo con la Bentley. Peccato che, dalla banca dati dei sinistri stradali, è emerso che l’incidente era avvenuto ben due mesi prima rispetto al fermo dell’autovettura di lusso.

Il tutto ruota attorno all’immatricolazione della vettura di lusso avvenuta nel Pricipato di Andorra, che pur essendo a cavallo tra Francia e Spagna, non è un Paese dell’Unione Europea. Secondo la Guardia di Finanza di Treviso, l’auto sarebbe stata portata in Italia evadendo i dazi doganali per circa 45.000 euro.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.