I giochi racing che più aspettiamo nel 2023

Anche il 2023 conoscerà un discreto numero di nuovi giochi racing, videogame che vedono le auto o, più in generale, i veicoli e i motori come protagonisti.

Corse legali su pista, storie su clan al limite dell’illegalità, rally e molto altro, anche quest’anno ce ne saranno delle belle, con una chiave comune: abbandonato, o quasi, il periodo “cross-gen”, i nuovi giochi promettono un realismo grafico mai visto.

Test Drive Unlimited Solar Crown – PC, PS5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch

Ammetto che il gioco che mi incuriosisce di più nel 2023 è Test Drive Unlimited Solar Crown, già solo perché “nasce da 0” e forse inaugura una nuova saga. Sviluppato da KT Racing, la stessa casa di produzione che ha realizzato tutti i giochi ufficiali WRC dal 2015 fino al 2022 con Generations, era in realtà atteso lo scorso settembre 2022, ma poi rimandato perché non ha soddisfatto le aspettative di autori e publisher.

Al fine di rendere l’esperienza più ottimale, si è deciso di aspettare il 2023 e, soprattutto, di eliminare le versioni per PS4 e Xbox One, potendo quindi puntare sulle massime prestazioni delle nuove console e dei PC.

Il gioco, che dal trailer sembra avere una grafica e un’estetica molto curate, è ambientato a Hong Kong, altro elemento che lo rende molto appetibile. Come giocatori, faremo parte di clan cittadini formati da personaggi benestanti, proprietari delle auto di lusso che ben si vedono nel trailer, e che si scontrano sulle strade finanziando le gare a cui dovremo partecipare. L’utente, nello specifico, potrà scegliere se aggregarsi al clan Streets o agli Sharps, e di conseguenza adeguarsi al loro diverso stile, frequentare il quartier generale e accedere a missioni specifiche.

Questo rende l’idea di un gioco ricco di eventi, tanto da poter essere ri-giocato due volte, ma anche improntato sul “lifestyle”. Dal trailer, il realismo non si limita solo alle auto, ma anche le persone sembrano ben fatte.

Forza Motorsport – PC, Xbos Series S/X

Niente “8” per il nuovo capitolo della fortunata saga di Microsoft, nota come anti-Gran Turismo, e che in effetti ci aspettavamo nel 2022 per competere con Gran Turismo 7. Forza Motorsport arriverà nel 2023 e sarà un remake del primo titolo della saga, con un comparto tecnico da spavento, persino migliore di Forza Horizon 5 (qui vi diciamo perché è ancora il titolo da battere).

Come mostrato dal gameplay, Forza Motorsport è il titolo più realistico della saga, e porterà con sé molte novità: il meteo dinamico e il ray tracing sono le due più importante, quest’ultimo in grado di rendere più veritieri anche i danni delle auto.

RennSport – PC

Altro nome nuovo quello di RennSport, gioco d’esordio della casa di produzione tedesca Competition Company che ha nel mirino niente meno che Assetto Corsa Competizione, il simulatore di corse italiano che ha conquistato il mondo, ma anche l’altrettanto apprezzato iRacing. Ma noi non partiamo prevenuti e siamo comunque curiosi di provarlo.

Come i due competitor dichiarati, RennSport punta sul realismo assoluto in gara, sugli e-sports e sulle competizioni online, ed è mosso da Unreal Engine 5 che lo renderà disponibile anche in versione VR, e per questo all’inizio sarà disponibile solo su computer. Non sappiamo la data di uscita, ma sono già state confermate molte delle auto del campionato GT3 come Audi e Porsche, ma sembra che saranno disponibili anche alcune auto d’epoca e auto rally.

WRC ’23 – PC, PS5, Xbox Series S/X

Grande attesa anche per WRC 2023, il titolo ufficiale del campionato rally la cui licenza è passata da KT Racing all’inglese Codemasters, già nota per l’amata serie Colin McRae Rally, Dirt Rally ma anche i giochi ufficiali della Formula 1.

WRC 2023 avrà 16 classi individuali di auto, ma la novità sarà la possibilità di creare la propria vettura personalizzata e un team da finanziare con valuta in-game, che si ottiene vincendo le gare. L’auto sarà personalizzabile in tutto e per tutto, dalla trasmissione al differenziale, dal radiatore alle sospensioni, con possibilità di comprare componenti usate con valore diverso in base al loro stato di conservazione.

Disney Speedstorm – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch

Nuovo anno, nuovo tentativo di emulare o competere con Mario Kart. Nel 2023 ci prova Gameloft, che voleva provarci nel 2022 ma non ha fatto in tempo a pubblicare il gioco, secondo loro perché impegnati a “creare un’esperienza straordinaria”.

Giustificazioni a parte, Disney Speedstorm ci permetterà di giocare con i nostri personaggi Disney e Pixar preferiti a bordo di veicoli molto simili a dei Kart, anch’essi colorati e divertenti, al limite della scorrettezza e, quindi, di un sano e rilassante divertimento. Le premesse e la grafica sembrano molto interessanti, speriamo solo di non rimanerne delusi!

—–

