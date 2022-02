7 accessori auto bizzarri, ma utili!

La lista dei 7 accessori auto che all'apparenza appaiono bizzari ma quando li si valuta bene ci si accorge che invece sono utilissimi.

Ok, volete comprare qualcosa di simpatico e di originale per la vostra auto, ecco allora un bell’elenco di accessori bizzarri ma sempre economici. Ne abbiamo per tutti i gusti: da quelli utili e basta a quelli decisamente spettacolari. Seguiteci allora in questa piccola galleria di auto accessori bizzarri ma utili!

La striscia luminosa a LED per rendere più colorati gli interni della vostra auto

La Striscia LED AutoGovee dispone di un Telecomando che cambia ben 32 Colori grazie ai 48 LED. A differenza delle tradizionali 4 linee, questa luce per auto vanta 2 linee con cavi super lunghi 180cm+85cm che collegano 4 strip light. Più facile da installare e nascondere.

Con un microfono integrato ad alta sensibilità, regola i colori e la velocità seguendo sia la musica ambientale sia il suono. Basta toccare un pulsante per cambiare i colori della luce e la luminosità con la centralina di controllo. In grado di incollarlo su un luogo facile da raggiungere per una guida sicura. Il telecomando è anche un modo semplice per regolare la luce.

Si trova su Amazon con Spedizione Gratuita Prime

La tromba del Generale Lee

Come dice la confezione, questo è il suono originale del telefilm di Hazzard. “Questa è la ballata di Bo e Luke, due ragazzi che hanno una marcia in più. Corre, l’auto corre e sfreccia a tutto gas, La città non dorme mai con Bo e Luke, Bo e Luke.”

A giudicare dai commenti pare proprio che funzioni e sia semplice da installare. Non ci credete? Provate a controllare su Amazon, dove è disponibile con spedizione gratuita.

Il proiettore laser con il logo di Batman

Avete letto l’articolo sulla nuova Batmobile e vi volete adeguare? Ecco allora l’accessorio bizzarro che fa per voi.

Le luci aggiungono protezione durante la sera o la notte, e servono in realtà per far luce in modo da non entrare nella classica pozzanghera. Si alimentano con 3 batterie AAA e si attaccano al telaio tramite una calamita. Facile, no?

Mauro su Amazon commenta: “Avendo ordinato un prodotto cinese a bassissimo costo mi aspettavo una proiezione a luce molto modesta e poco precisa. Invece la proiezione è luminosissima, e il logo dell’auto si vede perfettamente a fuoco. Una grande sorpresa, consigliatissimo”

Disponibile su Amazon

Gli sticker floreali

Come a cosa servono? Magari la vostra auto ha accumulato qualche graffietto o bottarella, ma non vale la pena portarla dal carrozziere. Ecco allora che vi vengono in aiuto questi sticker per camuffare quello che non volete vedere.

Si tratta di una confezione sigillata da 26 fantastici adesivi a forma di margherita.

Costano pochi euro e si trovano su Amazon.

Porta sacchetti spesa o borsa: ganci per il sedile girabili

Questi li avete mai visti? Non importa che tipo di auto avete, questi ganci si posizionano sotto al poggiatesta, possono portare i sacchetti della spesa, che in questa posizione non possono rovesciarsi, ma anche borse o qualsiasi altra cosa da appendere. Quando non li usate diventano praticamente invisibili: basta ruotarli sotto al poggiatesta.

Commento di Davide su Amazon: “l’idea è veramente semplice ma vincente, messi su entrambe le mi macchine per la gioia di mia moglie. Finalmente basta borse per terra e giacche buttate sui sedili”

Costano pochi euro, si trovano su Amazon con spedizione Prime.

ATG Perfect Cut: come far tornare nuovi i tergicristalli

ATG Perfect Cut è un taglierino per tergicristalli. Prima di pensare che sia una scemenza, leggete qui: è dotato di una lama in acciaio inossidabile in nitruro di titanio, un materiale ceramico estremamente solido. Adatto per destrorsi e mancini è semplicissimo da usare. E siccome non sappiamo resistere, lo abbiamo comprato e provato su diversi tipi di tergicristallo. L’utilizzo è davvero semplice. Se riuscite a smontare il tergicristallo meglio, ma potete usarlo anche a tergicristallo montato. Si fa passare la gomma nel taglierino e in pochi istanti avrete un tergicristallo nuovo.

Attenzione però, la gomma va “tirata” per bene, altrimenti sentirete un effetto “onda” che disturba l’operazione. Allo stesso modo non usatelo su gomme vecchie di anni, perché quelle che sono irrimediabilmente dure non sono adatte al taglio.

Disponibile su Amazon, con Spedizione Prime

Il gioiello che è un profumo per auto

Il profumo per auto Warxin è piuttosto pacchiano, ebbene si, ma privo di sostanze chimiche e di alcool, rinfresca l’aria e crea un’atmosfera piacevole all’interno dell’abitacolo della vostra automobile.

Il prodotto viene fornito con due pastiglie al profumo di brezza marina, un aroma fresco e rilassante. Design elegante e particolare, realizzato in materiali di alta qualità. Non vedere l’ora di averlo sulla vostra automobile, vero?

Disponibile su Amazon con spedizione gratuita.

