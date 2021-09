1 di 4: Quanto costa rimuovere i graffi

Durante il ciclo di vita di una vettura, è normale trovare dei graffi sulla carrozzeria, o delle macchie. Un fastidio non da poco, anche se di per sé nulla di irrisolvibile, che si deve a un incidente lieve, o a pessimi parcheggi, magari di qualche altro automobilista non proprio propenso a questa pratica. I graffi carrozzeria sono davvero antiestetici, ma si possono rimuovere piuttosto facilmente.

Le possibilità sono due: o ci si rivolge a un carrozziere, pronti a un esborso piuttosto importante oppure usare metodi fai da te grazie ai prodotti in vendita nei negozi di auto accessori. Continuando a leggere, scoprirete come rimuovere i graffi carrozzeria in modo semplice ed efficace, senza spendere troppo.

Contenuto dell’articolo: