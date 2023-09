Mercedes-AMG celebra i 25 anni della Classe A introducendo la A 35 4MATIC Spectral Edition, serie speciale dedicata al modello di maggior successo della gamma high performance della Casa di Affalterbach.

La A 35 4MATIC Spectral Edition, realizzata su base AMG Line Advanced Plus, è caratterizzata dalla livrea Blu Spettrale e dal Pacchetto Night AMG che comprende i cerchi AMG a cinque doppie razze e pinze freni rosse. Gli interni sono in pelle nera illuminati da un ampio tetto panorama. Inoltre, la Spectral Edition comprende anche il DISTRONIC e il Pacchetto Integrazione per Smartphone. Tuttavia è un upgrade che si trasforma in vantaggio cliente pari al 7% sul prezzo vettura e ben il 56% sul totale degli optional offerti.

Interni: Di serie, la nuova Mercedes-AMG Classe A offre il volante AMG Performance con tasti al volante AMG, che consentono al guidatore di controllare funzioni specifiche AMG come l’ESP a tre stadi o l’AMG Dynamics senza togliere le mani dal volante. Inoltre, il noto sedile AMG Performance è ora disponibile anche nel trendy colore grigio salvia. Inoltre, beneficia anche dell’ultima generazione di MBUX.

La Mercedes-AMG Classe A è stata aggiornata anche nelle motorizzazioni. Infatti è dotata di un alimentatore ausiliario a 48 volt e di un generatore di avviamento a cinghia (RSG) e raggiunge una potenza di 225 kW/306 CV con una coppia massima di 400 Nm. Come mild hybrid, l’RSG favorisce l’agilità con 10 kW di potenza in più all’avvio.

Inoltre, è ora presente un cambio AMG SPEEDSHIFT DCT a 8 rapporti e il nuovo radiatore anteriore facilita la gestione della temperatura al limite.

Mercedes-AMG A 35 4MATIC Spectral Edition: prezzo

La Spectral Edition, offerta esclusivamente per la motorizzazione 35 4MATIC in versione hatchback, è già ordinabile ad un prezzo di 57.336 euro.

